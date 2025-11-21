Cacciari feroce sull’ammucchiata di sinistra a sostegno di Fico: “Compromessi incredibili, al di là di ogni decenza…”

Il voto in Campania

“In Campania è stato fatto un campo largo di compromessi incredibili, al di là di ogni decenza. Ma se non lo avessero fatto, la sconfitta sarebbe stata inesorabile. E allora…. E’ tragicomico il commento di Massimo Cacciari, ieri a Napoli per un incontro sul tema di Sant’Agostino e una prolusione sulla libertà: il filosofo veneziano, che ha partecipato ieri alla inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, è stato interrogato sui temi di politica locale. E non è stato tenero, con il centrosinistra, come al solito.

Cacciari e l’ammucchiata indecente per Fico

Campania laboratorio politico? “Bah. Non direi un laboratorio: hanno fatto il campo largo come in altre regioni. E mi sembra l’unica cosa sensata che l’opposizione al governo Meloni potesse fare. Dunque dal punto di vista elettorale ci credo, dopo di che molto dipende dai progetti, dai programmi, che ancora mi sembrano latitare. E se questo mi sembra un campo largo di compromessi incredibili, è pur vero che gli accordi con Vincenzo De Luca erano inevitabili: per i politici vale il “Primum vivere deinde philosophari”. E la Schlein… “Non ha strategie, ma è meglio di tutti gli altri che vedo in giro nel Pd: ha cominciato una narrazione che ha a che fare, più delle precedenti narrazioni, con un elettorato tradizionalmente di sinistra; è giovane, è donna…”. La politica, che dovrebbe avere come vocazione quella di liberare dal bisogno, è una politica che ha spazi sempre più ridotti di manovra, perché le grandi potenze del mondo di oggi sono economiche, finanziarie e tecnologiche. Quindi bisogna con realismo riconoscere che la politica conta sempre meno». E l’assalto al Quirinale? “Ma quale assalto, ho visto solo gaffe, casini, inesperienze, ignoranza. Tutto qui”.

Ieri sera Elly Schlein ha chiuso la campagna di Roberto Fico. “Andiamo a vincere con Roberto Fico. La persona giusta, una persona onesta. Ti sosterremo lealmente in questa grande sfida. Andiamo a vincere insieme in Campania e poi insieme vinciamo in Italia. dal giorno dopo le regionali lavoriamo la programma per l’alternativa”, ha detto.