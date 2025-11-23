Baby criminali, boom di minorenni nordafricani nelle carceri: il governo apre altri 5 istituti e stanzia 20 milioni

La relazione di Nordio

I numeri parlano chiaro: un minorenne su due che commette reati e finisce in istituti di pena per “under 18”, è straniero e quasi sempre nordafricano. “Una inusitata esplosione di violenza che dalla fine della pandemia ha visto protagonisti i giovanissimi”, ha risposto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a un’interrogazione formulata dal deputato di Azione Fabrizio Benzoni. I numeri parlano di un boom di baby criminali, anche di tanti italiani, ma molto spesso di stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa. Quasi un under 18 su due tra quelli detenuti in un istituto penale minorile è arrivato dall’estero, senza genitori.

Il boom dei reati dei baby criminali stranieri e le carceri che scoppiano

Nordio ha evidenziato anche il problema del sovraffollamento carcerario che riguarda anche i detenuti minorenni con 8 istituti su 17 sovrappopolati secondo l’ultimo rapporto dell’associazione Antigone. Il piano del ministero prevede l’apertura di 4 nuovi istituti penali minorili (Ipm) in altrettante città e interventi di ammodernamento già in corso in altre 5 strutture. Opere che, per il titolare di via Arenula, aumenteranno il totale dei posti disponibili negli istituti in questione lungo tutto lo Stivale portandoli a quota 232. Il decreto Caivano, secondo Nordio, ha “potenziato gli strumenti di intervento attribuiti alla magistratura minorile”, a cui spetta sempre l’ultima parola.

Piuttosto, insiste Nordio, il problema è la «inusitata esplosione di violenza» tra i giovanissimi, provenienti in prevalenza dal Nord Africa, che costituiscono attualmente circa il 45% della popolazione detentiva minorile. In molti casi poli-assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, o portatori di vissuti traumatici che spesso sfociano in «disturbi psichici e privi di punti di riferimento di natura familiare in Italia. Sul piatto, 20 milioni di euro. A cui vanno aggiunti gli ampliamenti in altre 5 strutture.