Musetti sconfitto da Fritz alle Atp Finals di Torino

Voglia di riscatto

Atp Finals, Torino chiama la rimonta: Musetti inciampa con Fritz. E in vetta al ranking contro-sorpasso di Alcaraz su Sinner

Voglia di rimonta all'ombra della Mole dopo l'esordio amaro del tennista toscano e la notizia arrivata dalla pubblicazione della classifica aggiornata al torneo torinese, che vede la risalita al primo posto al mondo di Carlitos su Jannik

Cronaca - di Redazione - 10 Novembre 2025 alle 17:20

L’aria di casa dell’Inalpi Arena di Torino non ha portato fortuna a Lorenzo Musetti, il primo degli italiani a scendere in campo nelle Atp Finals 2025. Il debutto dell’azzurro si è rivelato amaro, con una sconfitta perentoria contro l’americano Taylor Fritz, che ha subito messo in chiaro le sue ambizioni nel Gruppo “Connors”. Ma se l’avventura di Musetti è partita con il piede sbagliato, anche la battaglia per la vetta mondiale ha subìto quella che purtroppo era una prevedibile inversione di marcia: il controsorpasso di Alcaraz su Sinner nella scalata alla vetta del ranking.

Atp Finals a Torino, esordio amaro per Musetti e contro-sorpasso di Alcaraz su Sinner

Sì, perché la pubblicazione del nuovo ranking Atp ha nuovamente incoronato numero uno il talento spagnolo, che ha superato a destra il nostro Jannik Sinner. L’altoatesino, ora numero 2, è dunque costretto a un percorso quasi netto nel torneo per riprendersi la corona di fine anno, aggiungendo ulteriore adrenalina a una competizione già elettrizzante. Dunque, tra delusioni iniziali e corsa al vertice, le Finals si preannunciano decisive per le sorti del tennis mondiale e per i fuoriclasse azzurri.

E allora procediamo con ordine, partendo dall’esordio amaro di Musetti, sconfitto in due set per 6-3 6-4 dall’americano Tayloro Fritz in un’ora e 42 minuti di gioco. Un risultato con cui il tennista statunitense, numero 6 del mondo, mette una prima ipoteca come principale candidato per la qualificazione in semifinale nel girone “Connors” assieme a Carlo Alcaraz naturalmente.

Attesa per la sfida di stasera tra Sinner e Felix Auger-Aliassime

Dunque, a conti fatti e bocce ferme – e in attesa di vedere la gara di questa sera di Sinner, che romperà il ghiaccio affrontando il canadese Felix Auger-Aliassime – nel Gruppo “Connors”, al termine della prima giornata, Alcaraz e Fritz sono appaiati in testa con una vittoria all’attivo. Mentre sono insieme all’ultimo posto Musetti e De Minaur, entrambi per il momento a quota zero.

Sinner e Alcaraz si contenderanno il numero 1 di fine anno a Torino questa settimana

E intanto, in attesa dei parziali dell’agone torinese, e del verdetto conclusivo più che mai, la cronaca matematica del tennis registra la pubblicazione della nuova classifica Atp dove – alla luce della perdita dei punti delle Atp Finals dello scorso anno – Carlos Alcaraz è tornato numero 1 del mondo con 11.050 punti, scavalcando Jannik Sinner, ora secondo a quota 10.000. I due si contenderanno il numero 1 di fine anno a Torino questa settimana.

Il meccanismo matematico della classifica

Il meccanismo è rigorosamente aritmetico del resto: perché l’altoatesino riprenda il comando deve vincere il torneo da imbattuto a patto però che lo spagnolo non vinca un altro match nel girone e non arrivi in finale. O meglio: Sinner può anche permettersi una sconfitta nella prima fase. Ma a quel punto dovrebbe vincere le Atp Finals e sperare che Alcaraz venga eliminato col solo successo contro De Minaur di ieri.

Per quanto riguarda il resto della Top Ten, invece, Taylor Fritz scivola indietro di due posti ed è sesto (stessi punti fra l’altro di De Minaur settimo), scavalcato da Novak Djokovic e Ben Shelton. E con Jack Draper che rientra al decimo posto, alle spalle di Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, stabile in nona posizione e a soli 5 punti dal canadese.

Le posizioni “azzurre”

E a proposito di azzurri, classifica invariata per Flavio Cobolli (22°) e Luciano Darderi (26°). Mentre i risultati di Metz spingono su Lorenzo Sonego (la semifinale gli vale un +3, ora è 39°) e Matteo Berrettini (grazie ai quarti fa un balzo in avanti di sette posti ed è 56°). Infine, migliorano le quotazioni al rialzo in classifica per Matteo Arnaldi (63°, +1) e Mattia Bellucci (+2, 73°). Mentre per Luca Nardi quattro passi indietro (85°).

 

