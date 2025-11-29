Albanese agghiacciante sull’assalto pro-Pal nella redazione de La Stampa. “Sia da monito ai giornalisti” (video)

Se questa è una condanna...

Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina, nel commento al raid rosso nella redazione de La Stampa, palesa tutta la sua vergognosa faziosità. Una “condanna” molto soft, piena di “se e di ma” con tanto di messaggio ai giornalisti che fa davvero rabbrividire. Se si pensa che questa signora è una rappresentante al Palazzo di vetro, l’effetto è ancora più agghiacciante.



Se questa è una condanna…

«Condanno l’irruzione a La Stampa – dice Albanese, per poi rimpolpare di se e di ma la sua condanna – è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione, ma sia anche un monito: tornate a fare il vostro lavoro, riportate i fatti al centro». La dichiarazione agghiacciante è arrivata dal palco di “Rebuild Justice. Ricostruire la giustizia», l’evento organizzato a Roma Tre nella Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina.

Albanese senza vergogna, si arrampica sugli specchi sul raid a La Stampa

«Sono anni che incoraggio tutti quanti, anche quelli piu’ arrabbiati, la cui rabbia comprendo perché è anche la mia, ad agire così – ha aggiunto a margine – senza commettere atti di violenza nei confronti di nessuno». Ma l’invito si accompagna a una critica ai media: «Questo deve essere anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione». A margine dell’evento, Albanese ha poi rivolto una domanda diretta ai giornalisti: «Perché non avete coperto quello che è successo a Genova e in altre 40 o 50 città italiane dove sono scesi in piazza in tantissimi?».

L’avvertimento inquietante ai giornalisti italiani

Albanese non è nuova alle condanne piene di se e di ma, come in occasione degli assalti sanguinari di Hamas del 7 ottobre. Anche in quel caso l’avvocata delle cause palestinesi aveva riempito di giustificazioni quelle atrocità in un delirio che a molti era parso un’apologia del gruppo terrorista palestinese.