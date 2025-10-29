Zicchieri, il ricordo di Rampelli alla Camera: “Con lui l’orizzonte di una politica migliore”

A cinquant’anni dall’omicidio di Mario Zicchieri , militante sedicenne del Fronte della Gioventù freddato da un agguato davanti alla sede del Msi di via Gattamelata a Roma, Fabio Rampell i ne celebra il ricordo nell’Aula di Montecitorio. “Il 29 ottobre 1975, esattamente mezzo secolo fa, un ragazzo di 16 anni era accanto alla sede del Msi del quartiere Prenestino a Roma, quando fu assaltata da un commando di Potere Operaio. Mario Zicchieri, trafitto al basso ventre da colpi incrociati di fucile a canne mozze, morì dissanguato. Un altro ragazzo, Marco Lucchetti, sopravvisse con decine di proiettili in corpo per altri anni ancora. L’omicidio – ricorda il vicepresidente della Camera – avvenne 7 mesi dopo quello di Sergio Ramelli, 8 mesi dopo quello di Mikis Mantakas, ma la lista di ragazzi di destra e di sinistra innocenti rimasti uccisi è lunga.

Rampelli sottolinea la storia “surreale” di Zicchieri, soprannominato Cremino, lontano anni luce dal prototipo del militante post-fascista. “Nella sede missina provò a superare le ideologie. Si presentava con la sigla di partito ma con uno slogan del tutto diverso ‘né destra né sinistra, Msi per la lotta popolare’. Il Prenestino era all’epoca un quartiere dell’estrema periferia con gli stessi problemi che oggi ha l’attuale degradata periferia di Roma. Il suo esperimento fu tentare di mettere di lato le ideologie per costruire risposte sociali a vantaggio le persone più fragili di quel territorio. È un insegnamento – dice l’esponente di Fratelli d’Italia – che dovrebbe offrire ispirazione e prospettiva verso cui protendere a ciascuno di noi. Nelle responsabilità dei nostri reciproci ruoli. Sarebbe bello poter passare dallo slogan di ieri ‘né destra né sinistra’, come rifiuto intrinseco della violenza che invece colpì Mario Zicchieri, allo slogan ‘e destra e sinistra’, nel pieno rispetto reciproco e con la totale abolizione della parola ‘nemico’”.