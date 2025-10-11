Zelensky sente Trump: «In Medio Oriente un risultato straordinario, puoi fermare anche la Russia»

Un colloquio "molto positivo"

I due presidenti hanno parlato anche dell'opportunità di rafforzare le difesa aerea di Kiev: «Ci sono buone opzioni e idee concrete su come rafforzarci davvero»

Un «risultato straordinario», che accende nuove speranze anche per Kiev, perché «se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa». Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica «molto produttiva» con il presidente Usa, Donald Trump, durante la quale si è complimentato per l’accordo in Medio Oriente, ha fatto il punto sugli attacchi russi e su come rafforzare la propria difesa. La telefonata arriva all’indomani di uno degli attacchi di Mosca più violenti contro la rete energetica ucraina: condotto con droni e missili, ha causato diversi blackout a Kiev e in altre regioni.

Zelensky sente Trump: «In Medio Oriente un risultato straordinario»

«Ho avuto una telefonata molto positiva e produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario», ha scritto Zelensky su X, dando conto dei contenuti della chiamata.

Il confronto sull’opportunità di rafforzare la difesa aerea ucraina

«Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa», ha aggiunto Zelensky, riferendo di aver «informato il Presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci». «Abbiamo discusso – ha proseguito il presidente ucraino – delle opportunità per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché degli accordi concreti su cui stiamo lavorando per garantirlo. Ci sono buone opzioni e idee concrete su come rafforzarci davvero». «La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza. Grazie, Signor Presidente!», ha concluso Zelensky.

L’indiscrezione: al centro della telefonata anche i missili Tomahawk

Secondo quanto riferito da Axios, che ha citato due fonti a conoscenza dei fatti, Trump e Zelensky rispetto al tema della difesa aerea avrebbero discusso della possibilità che l’Ucraina ottenga gli ambiti missili a lungo raggio Tomahawk, che consentirebbero a Kiev di colpire in profondità all’interno della Russia, anche fino Mosca. Le stesse fonti hanno riferito che la telefonata sarebbe durata circa mezz’ora.