Vespa zittisce l’attivista della Flotilla: “Degli aiuti ai palestinesi non ve ne fotte niente” (video)

Pazienza finita

Collegamento incandescente ieri sera a Porta a Porta tra lo studio (ospiti tra gli Galeazzo Bignami e Alessandro Sallusti) e la Global Sumud Flotilla. La tensione cresce quando Bruno Vespa incalza l’attivista Tony La Piccirella a bordo di una delle barche dirette a Gaza. Il conduttore chiede perché gli attivisti abbiano risposto con un no secco alla proposta del cardinale Pizzaballa, frutto del lavoro diplomatico del governo Meloni, di lasciare gli aiuti a Cipro. Affidando alla Chiesa il compito di prenderli in carico e portarli a “quei poveretti della Striscia di Gaza”.

Botte e risposta tra Bruno Vespa e l’attivista della Flotilla

“Vi fidate o no di Pizzaballa? Sì? Perché non gli date gli aiuti allora? Quelle sono persone serie, hanno detto che avrebbero portato i vostri aiuti ai poveracci di Gaza”, chiede Vespa. Il portavoce dell’ala dura della Flotilla balbetta qualcosa. Poi attacca con il ritornello di queste ore: “L’obiettivo della missione è un altro”. Quale? Forzare il blocco navale cercando l’incidente per alzare la pressione?

“Non ve ne fotte niente di dare gli aiuti ai palestinesi”

La Piccirella tiene il punto. Per Vespa è troppo. “Non ve ne fotte niente di dare gli aiuti ai palestinesi. Voi volete stabilire un canale diretto che, come sapevate già, Israele non vi permetterà mai di aprire. Poi dire che ve ne buggerate degli aiuti che avete coraggiosamente raccolto”. E l’attivista: “Contavamo sul rispetto del diritto internazionale e dell’aiuto degli Stati che si dicono civili”, ribatte prima che il collegamento venga interrotto con gli auguri di ‘buona navigazione’ da parte di Vespa.