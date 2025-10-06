Vergognosa manifestazione pro Hamas a Bologna, il governo blocca l’orrore. Se aspettavamo Lepore…

Apologia del terrorismo

Fratelli d'Italia insorge - e ferma- l'iniziativa che era preparata per domani: "È oltre ogni senno che il gruppo “Giovani Palestinesi Bologna” invochi una manifestazione per celebrare la strage." Bologna non può diventare palcoscenico della vergogna

Inneggiare al 7 ottobre. L’orrore si materializza sulla rete. Senza ritegno l’iniziativa annunciata sui social di cui ci ha informato Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia. Ed è merito del governo avere stoppato l’indegna “celebrazione che si sarebbe manifestata nel silenzio del sindaco Lepore e delle istituzioni cittadine e regionali. “È oltre ogni senno che il gruppo “Giovani Palestinesi Bologna”, invochi a Bologna una manifestazione in Piazza Nettuno il prossimo 7 ottobre – ossia domani- per celebrare la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 con migliaia di giovani israeliani freddati”. “È atroce, senza senso e molto pericoloso. Questa follia va impedita. Per fortuna il governo Meloni tramite il Viminale sta intervenendo per fermarla e vietare che si tenga una assurdità del genere. Chissà cosa sarebbe successo se avessimo aspettato che agisse il sindaco Lepore, che ha tollerato tutto in questi giorni in città”.

I Giovani Palestinesi di Bologna vogliono “festeggiare” il 7 ottobre

“Sarà vietata”, ha fatto sapere il prefetto Enrico Ricci. Sarebbe stata una manifestazione “inaccettabile” anche secondo Marta Evangelisti, capogruppo di Fdi in Regione, perché questo tipo di manifestazione “non è libertà di espressione: è apologia del terrorismo e della violenza“. Fdi chiedeva quindi alle Istituzioni, Comune e Regione in primis, di stoppare tutto. Stessa cosa aveva fatto la Lega con Anna Cisint, eurodeputata, e Matteo Di Benedetto, capogruppo in Comune a Bologna: “Dobbiamo tutelare la nostra comunità ma anche i valori e i principi di democrazia che Hamas viola, perché quello di Hamas è terrorismo. Coloro che organizzano manifestazioni del genere sono pericolosi e non sappiamo fino a dove potrebbero spingersi”.

Incredibile vicenda sulla quale è intervenuto anche il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami: “Bologna non può essere teatro di una manifestazione per celebrare l’attacco terroristico del 7 ottobre scorso”. Il capogruppo ricorda l’orrore perpetrato da Hamas. Durante la barbarie del 7 ottobre “vennero uccise 1.200 persone. Giovani, ragazze e ragazzi innocenti che erano riuniti per fare festa sono stati stuprati e massacrati durante un attacco vile. Non hanno fatto più ritorno alla proprie case e dalle loro famiglie. Non si può consentire una manifestazione che i giovani palestinesi felsinei hanno annunciato per domani a piazza del Nettuno. Nella quale, di fatto si vuole esaltare la strategia terroristica di Hamas. Da chi riveste ruoli istituzionali non possono esservi reticenze e ambiguità su una manifestazione come questa che è una offesa alle vittime. Bologna non può essere palcoscenico di questa vergogna”. Va segnalato che anche dal Pd e da +Europa son o arrivati commenti di sdegno. Ecco, citofonare al sindaco e chiedere spiegazioni…