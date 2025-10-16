Vannacci al contrattacco: “Tanti parlano a vanvera. Non vedo un mio partito all’orizzonte”

Il generale e la Lega

"Forse sono i miei 560mila voti ad essere ingombranti per qualcuno", dice Roberto Vannacci a Repubblica facendo il punto sulle Regionali in Toscana

“Tanti parlano a vanvera, forse i miei voti sono ingombranti e qualcuno mi considera un corpo estraneo”. Così in un’intervista a ‘Repubblica’ l’europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci. “Non vedo un partito all’orizzonte”, dice.

Vannacci: ho preso un terzo dei voti della Lega in Toscana

“In Toscana abbiamo fatto un risultato non certo positivo, ma qualcuno mi sa dire quale sarebbe stato il risultato se io non avessi svolto il ruolo di responsabile della campagna elettorale? Nessuno. Quindi in molti, forse in troppi, parlano a vanvera. Una considerazione: in Toscana alle Europee 2024 la Lega era al 6,2%, con 102.750 voti totali e Vannacci ne ha presi 37.340 da solo. Se lei toglie i voti di Vannacci in Toscana, la Lega era al 3,9%. A queste regionali Vannacci non era nelle liste e quindi il 4,3% rappresenta già un piccolo passo in avanti rispetto al risultato delle Europee del 2024, epurato dei voti di Vannacci”.

“Io ingombrante? Lo sono i miei 560mila voti”

Ha la sensazione che qualcuno nella Lega lo consideri un corpo estraneo? “Io no, forse qualcuno ha questa sensazione di me. Ovunque vada la folla leghista, e non, mi accoglie con entusiasmo. Ho richieste di presenze ovunque in Italia per i prossimi 6 mesi. Forse sono i miei 560mila voti ad essere ingombranti per qualcuno”.

Il giornalista di Repubblica gli chiede: “Candidato capolista in Puglia per la Lega?”. La replica del generale è fulminante: “La smetta di credere a ciò che scrivono i giornali e, soprattutto, a ciò che scrive Repubblica. Ci avevate detto che aveva vinto Kamala Harris e che i russi stessero perdendo in Ucraina…”.

Salvini difende Vannacci: quando si perde è colpa di tutti

“Quando vinci è merito di tutti e quando non vinci ognuno, a partire da me, di deve mettere in discussione”. Cosi’ il leader della lega e vicepremier Matteo Salvini stilando un bilancio sui risultati finora ottenuti nelle elezioni regionali sulle pagine de Il Tempo. Non è quindi colpa del suo vice, Roberto Vannacci? “No – chiarisce Salvini – mi ci metto in primis, bisogna rileggere il tutto, analizzare i dati, e’ un brutto risultato evidentemente. Conto che la Toscana, da qui alle elezioni politiche del 2027, triplichi i consensi. La polemica non serve”.