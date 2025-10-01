Tridico, ormai è campagna elettorale da barzelletta tra province sbagliate e promesse alla Cetto La Qualunqe (video)

Trova le differenze

Pasquale Tridico è sempre più Cetto La Qualunque. Bocciato in geografia, dopo aver ridotto il numero delle province calabresi da cinque a tre e spostato sulla cartina Diamante sulla Costa degli Dei, l’ex presidente dell’Inps inanella promesse a più non posso.

Diecimila assunzioni di giovani under 40 nei primi cento giorni, quattro poli tecnologici con mille laureati assunti, la costruzione di 30 ospedali pubblici al posto del Ponte sullo Stretto, e infine l’introduzione di un “reddito di dignità”. E se i sondaggi lo danno in svantaggio sul candidato del centrodestra, il governatore uscente Occhiuto, Tridico la spara ancora più grossa: “Io ci credo, e se non vinco, vi faccio lo sconto sul biglietto dell’Intercity notte, così venite tutti a trovarmi a Roma“.

I social lo hanno messo sotto osservazione come uno dei candidati più involontariamente comici che la storia della politica recente ricordi. L’ultima promessa ha suonato come un dejavu per i cinefili: “Abbiamo pensato ai nostri operatori per l’ambiente, 7 mila operatori per l’ambiente occuperemo, lanceremo un grande piano di occupazione per far rivivere la Calabria“. Inevitabile il riferimento al programma elettorale che pare un sequel di Qualunquemente: “Calabria mia, stai senza pensieri“. In quel caso, la promessa del personaggio interpretato da Antonio Albanese puntava a ottomila forestali da assumere. Insomma, c’è andato molto vicino.

Parlo il dialetto delle tre province calabresi

Tridico, che figuraccia! 😤 In diretta su “Perfidia” spara: “Parlo il dialetto delle *tre* Province calabresi!” 🤦‍♂️ Calabria, sveglia: le Province sono *cinque* dal ’92! Fantasmi per l’ex INPS! “Non sa contare, e vuole governare?” #Tridico #Calabria #GaffeImperdonabile 😡 pic.twitter.com/uGFnkgFFjB — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) September 8, 2025

Cetto La Qualunque e Tridico: trova le differenze