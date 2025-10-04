Tiktoker cattolico sgozzato in Francia, il killer algerino si era nascosto in Italia: arrestato ad Andria

Chi è il terrorista islamico

Aveva sgozzato un “infedele” in Francia, “colpevole” di fare proselitismo cristiano sui Social ed era fuggito in Puglia, il terrorista islamico algerino arrestato ad Andria nel pomeriggio di venerdì. Il latitante nordafricano è stato individuato alla fine di una caccia all’uomo avviata in tutta Europa dopo il mandato di cattura firmato dal Tribunal de Grand Istance de Lyon (Francia).

I fatti risalgono a tre settimane fa, dopo il brutale assassinio di un cittadino iracheno, persona con disabilità appartenente alla comunità cristiana assira di Lione, avvenuto nella tarda serata dello scorso 10 settembre in quella città francese. Il killer aveva atteso la sua vittima sotto la sua abitazione: l’ha accoltellata mortalmente alla gola mentre sulla sedia a rotelle stava registrando un video su TikTok, era conosciuta sui social per la creazione e diffusione di contenuti sul cristianesimo e contro i gruppi islamici.

Come riporta Sos cristiani d’oriente, la vittima era un cattolico caldeo, «originario di Ankawa, nel Kurdistan iracheno, uno dei più grandi comuni cristiani del Medio Oriente, Ashur Sarnaya è fuggita dalle persecuzioni dello Stato Islamico rifugiandosi a Lione con la sorella. Devoto credente, era membro della comunità assiro-caldei e membro della parrocchia caldea di Sant’Efrem a Lione».

Chi era il TikToker cattolico assassinato in Francia

«Realizzava spesso video sulla fede, gli piaceva parlare della religione cristiana», ha detto ad Aleteia Georges Shamoun Ishaq, presidente dell’Associazione Assiro-Caldea di Lione. «Era una persona molto gentile e discreta, che