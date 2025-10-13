“Stai tornando a casa, la guerra è finita!”. La telefonata degli ostaggi ai familiari poco prima della liberazione (video)

“Stai tornando, la mia vita ti aspetta!”. Hamas ha consentito ad alcuni ostaggi israeliani di parlare con le proprie famiglie per la prima volta dopo due anni. La telefonata è avvenuta poco prima della liberazione, offrendo ai parenti un primo contatto diretto e carico di emozione dopo un lungo periodo di silenzio e preoccupazione.

Secondo quanto riferito dalla principale associazione dei familiari degli ostaggi e da fonti di Hamas, gli ostaggi israeliani che non erano stati ancora liberati hanno effettuato videochiamate da Gaza con le loro famiglie.

La telefonata degli ostaggi concessa da Hamas

Il Forum degli ostaggi e delle famiglie ha condiviso video e foto dei parenti di Matan Zangauker, Nimrod Cohen e Ariel e David Cunio – ostaggi che, secondo le autorità israeliane, non sono ancora stati rilasciati – mentre effettuavano le chiamate. I famigliari hanno espresso la gioia immensa quando hanno rivisto dopo due anni i famigliari. Diverse fonti interne ad Hamas hanno anche confermato all’AFP che queste chiamate hanno avuto luogo, senza fornire ulteriori dettagli.

In Piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo era stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio non ancora liberato Matan Tsengauker da Gaza alla madre, che da due anni si batte per la sua liberazione. Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. “Matan, stai tornando a casa. State tutti tornando a casa. Grazie a Dio la guerra è finita. Stai tornando a casa. La mia vita ti aspetta”, ha detto la madre Einav. Membri di Hamas hanno fatto videochiamate alle famiglie degli ostaggi prima della loro liberazione per farle parlare con i loro cari. Silvia Cunio ha parlato con i suoi figli David e Ariel Cuneo, e la famiglia Cohen ha parlato con il soldato rapito Nimrod. Silvia ha dichiarato a Keshet News: “Stanno bene. All’inizio ho pianto perché non riconoscevo il numero, ma stanno bene. Hanno chiamato la loro madre! Che emozione, Dio. Non ci posso credere, non ci posso credere, wow, David sta piangendo e Ariel è con lui. Non ci posso credere.” Yotam Cohen, fratello di Nimrod, ha detto: “Che uomo, è sopravvissuto a due anni di prigione e tra un secondo tornerà a casa. Forza! Per la prima volta da tanto tempo, le cose vanno bene. Abbiamo visto Nimrod, più bello che mai. È stata una conversazione di pochi secondi e lui ha detto che stava bene e che ci voleva bene. Volevamo solo vederlo e tra un attimo lo avremmo abbracciato. Abbiamo trattenuto il respiro e poi lui ci ha chiamato, per la prima volta siamo riusciti a respirare”.