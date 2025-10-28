Spari e cavi elettrici manomessi a casa del deputato della Lega, Ziello. FdI: Le forze democratiche condannino

La denuncia sui social

Il deputato pisano della Lega auspica che si tratti "di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle, ma se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male". Parole di vicinanza dai colleghi del centrodestra. Sul caso indaga la polizia

Spari e cavi elettrici manomessi a casa del deputato di Pisa della Lega, Edoardo Ziello. A denunciarlo è stato lo stesso parlamentare attraverso i suoi canali social, pubblicando anche una foto dei cavi tranciati, assicurando che non si farà intimidire dall’accaduto. Il parlamentare si è recato in questura per sporgere querela formale, dopo avere denunciato sui social il danneggiamento subito. Sull’episodio, avvenuto nella periferia sud di Pisa, indaga la Polizia.

Il post di Ziello: se qualcuno pensa di fermarmi per le mie idee ha capito male

“Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l’infrastruttura dopo diverse ore di sospensione. Mi dispiace che le autorità di polizia giudiziaria debbano impiegare del tempo per ciò che è successo ai miei danni perché ci sono ben altre priorità e mi auguro che si tratti di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle, ma se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male. Sempre avanti!” si legge sul suo profilo Instagram.

Solidarietà della Lega, Ceccardi: Toscana e Pisa sono terre di libertà. No intimidazioni

Appresa la notizia è arrivata subito la solidarietà degli esponenti dei partiti del centrodestra, a cominciare dall’eurodeputata leghista, Susanna Ceccardi: “Esprimo a nome mio e di tutta la Lega Toscana totale solidarietà al deputato Edoardo Ziello e alla sua famiglia, vittime di un atto di intimidazione di una gravità inaudita. Un attacco al domicilio familiare, luogo sacro per eccellenza, e per di più contro l’abitazione dei suoi genitori, è un tentativo spregevole di colpire un rappresentante democraticamente eletto per il suo impegno politico e le sue idee”. “Confidiamo pienamente nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché i responsabili di questo gesto vile e inaccettabile, che colpisce in modo diretto le istituzioni, vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia. La Toscana e Pisa sono terre di libertà, e non permetteremo mai che la violenza o l’intimidazione mettano a tacere il dibattito democratico e l’azione politica dei nostri rappresentanti” ha concluso Ceccardi.

Fratelli d’Italia: forze democratiche condannino l’accaduto

A farle eco l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli e il consigliere regionale eletto per FdI Jacopo Cellai: “Esprimiamo la nostra piena solidarietà all’onorevole Edoardo Ziello. Sparare contro la casa di un rappresentante delle istituzioni è un atto vile e intimidatorio che non può essere minimizzato né derubricato a semplice bravata e deve essere condannato senza esitazioni da tutte le forze democratiche, a prescindere dagli schieramenti. A Ziello e alla sua famiglia va la nostra vicinanza personale e politica. È fondamentale che venga fatta piena luce sull’accaduto e che le istituzioni si stringano attorno a chi, come lui, ogni giorno serve il Paese con impegno e coraggio”.

Forza Italia: è una aggressione

Vicino al collega deputato della Lega anche Erica Mazzetti di Forza Italia: “Solidarietà a Edoardo Ziello e alla sua famiglia, vittima di quella che, a tutti gli effetti, è un’aggressione. In Toscana viviamo un clima sempre più irrespirabile, tra occupazioni di immobili – è successo la scorsa settimana al dirigente di Forza Italia Lorenzo Grassini – e intimidazioni di vario genere, solo per diversità di opinioni e vedute. È il momento di agire, perché in una regione che si considera evoluta, civile, democratica non possono succedere fatti para-mafiosi simili“.