Siparietto Erdogan-Meloni al vertice di Sharm. “Stai alla grande, ma devo farti smettere di fumare prima o poi” (video)

La battuta fuori protocollo

Siparietto ironico e “distensivo” a margine del vertice di pace a Sharm el-Sheikh tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla presenza di un divertito Emmanuel Macron e un sornione Keir Starmer. Prima i saluti di rito a poche ore dalla storica firma della pace al centro congressi della cittadina egiziana, con la premier che saluta Erdogan.: “Io sto bene e tu? Ti ho visto scendere dall’aeroplano. Siamo arrivati insieme”. “Ti trovo benissimo”, risponde il presidente turco. Poi, dopo la stretta di mano la ‘strigliata’ amichevole fuori protocollo.

Siparietto Meloni-Erdogan: “Stai alla grande, ma devo farti smettere di fumare…”

Come mostrano le immagini diffuse da una televisione turca, che impazzano sui social, si vede Erdogan rivolgersi alla premier italiana in lingua turca invitandola a smettere di fumare: “You look good! But I have to make you quit smoking sometimes” (“Stai alla grande. Ma devo farti smettere di fumare prima o poi”). “Lo so, lo so”, risponde Meloni in inglese ridendo. dopo che l’interprete sorridendo le ha tradotto la frase dal turco all’inglese. Sullo sfondo il presidente francese che assiste alla scena tra le risate.

Un piccolo scambio fuori protocollo che sta facendo il giro dei media internazionali e dei social. Non è la prima volta che Erdogan si lascia andare a battute di questo tipo durante incontri ufficiali. A fine settembre, durante l’Assemblea generale dell’Onu, aveva preso in giro il suo omologo francese. Alla domanda di rito “Come stai?”, Macron aveva risposto con un “Sono contento”. “Quindi ci sono momenti in cui stai bene”, aveva ironizzato il presidente turco.