Sinner pronto per Riad e a mettersi in gioco in altri tornei: in campo domani contro Tsisipas, per la prima volta in diretta su Netflix

Per la prima volta in diretta solo su Netflix, domani, mercoledì 15 ottobre, arriva il torneo Six Kings Slam, che vedrà i più grandi campioni del tennis contendersi il titolo di campione. I protagonisti della prima giornata, che scenderanno sul campo dell’Anb Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, alle 18:30 ora italiana, saranno Alexander Zverev (Germania) vs. Taylor Fritz (Usa), seguiti (non prima delle 20:00), dal campione italiano Jannik Sinner vs. Stefano Tsitsipas (Grecia). La telecronaca sarà affidata alle voci di Federico Ferrero e Guido Monaco.

Sinner torna in campo: domani a Riad

«Sì sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l’atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie… Ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest’anno», ha dichiarato Jannik Sinner alla vigilia del suo esordio nel Six Kings Slam, torneo-esibizione a Riad di cui è campione in carica.

«Mi sento fisicamente e mentalmente bene»

Non solo. Parlando dei giorni post Shanghai, torneo in cui è stato costretto al ritiro per i crampi sopraggiunti nel corso del suo match di secondo turno contro Tallon Griekspoor, Sinner ha poi aggiunto: «Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l’anno. Contro Tsitsipas sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene. Pertanto cercherò di giocare il mio miglior tennis… E vediamo cosa ne esce».

Sinner pronto alla sfida per la prima volta in diretta su Netflix

Il debutto al Six Kings Slam è in programma per mercoledì non prima delle 20 ora italiana contro Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale. Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024, vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas (ma quella è tutta un’altra storia…). In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell’altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno invece lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz. Sabato, dalle 18.30 ora italiana, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida per il titolo.

Italpress