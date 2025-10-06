Sette giorni al carcere, il grido disperato di Sarkozy: “Se devo dormire in prigione, dormirò in prigione!”. La sinistra ride, Le Pen lo difende

La condanna dell'ex presidente

Nicolas Sarkozy affida ad un post sui social la sua reazione alla condanna di cinque anni, con effetto immediato, che lo porterà dietro le sbarre il prossimo 14 ottobre: “Mi aspettavo tutto, ma non questo, lo ammetto. È andato anche oltre quanto avrei potuto immaginare. L’esecuzione immediata è una misura eccezionale, che può essere disposta solo con una decisione “speciale e motivata” quando i fatti particolari del caso lo richiedono. Non c’era alcuna giustificazione per ordinarla nei miei confronti. I magistrati hanno invocato “il rischio di turbamento dell’ordine pubblico”.

Sulla base di quali prove? I fatti risalgono a 20 anni fa, sono stato assolto da 3 dei 4 reati di cui ero accusato. Ho partecipato a tutte le udienze a cui sono stato convocato. Ho testimoniato coscienziosamente per più di 30 ore. Non ho insultato nessuno, non ho provocato nessuno. Non c’è mai stato alcun turbamento dell’ordine pubblico. Il rischio di recidiva? A mia conoscenza, non mi candiderò alle prossime elezioni presidenziali. Posso rassicurarli se è questo che temono. L’eccezionale gravità? La Corte ha riconosciuto che non c’erano fondi libici nella mia campagna elettorale del 2007 o nei miei beni. Per quanto riguarda il rischio di fuga… Sono forse un uomo in fuga? Chi penserebbe di abbandonare sua moglie, i suoi figli, la sua casa, i suoi compatrioti, il mio Paese che ho servito e che amo così tanto? Se vogliono il mio passaporto, che lo prendano. Non c’erano prove per giustificare l’esecuzione immediata. C’è solo il desiderio di umiliazione. Se devo dormire in prigione, dormirò in prigione, ma non ammetterò mai qualcosa che non ho fatto. Non sono io ad essere umiliato, ma la Francia da queste pratiche così contrarie allo stato di diritto”.

Per Yves Thréard, editorialista di “Le Figaro” la condanna di Sarkozy è “assurda ed incomprensibile”. “Sapevamo che la magistratura era intransigente con Nicolas Sarkozy-scrive Thréard- ma qui si è superata. Gli aveva inflitto una condanna a un anno di carcere per l’incredibile caso Bismuth (traffico di influenze), e ora lo ha mandato dietro le sbarre per cinque anni per un caso che non regge: il finanziamento della sua campagna elettorale del 2007. Assolto dalle accuse più gravi che gli erano state rivolte dalla Procura Finanziaria Nazionale – corruzione e appropriazione indebita – è stato condannato a pene severe per negligenza. Quella di non aver saputo cosa i suoi collaboratori, “sui quali aveva autorità”, stessero facendo con Gheddafi. Cercavano documenti compromettenti su un uomo che all’epoca era solo ministro dell’interno, ma erano mancanti o falsi. In corte d’assise, il beneficio del dubbio è in linea di principio concesso all’imputato. È l’intenzione che conta, dice la legge, ma come può, in assenza di prove concrete, il giudice che presiede il caso riferirsi a un caso di “gravità eccezionale”?

In un editoriale collettivo pubblicato su “Le Figaro”, Franck Louvrier e altri ventisei ex- collaboratori dell’ex Presidente ricordano che “sebbene l’ex presidente non rappresenti una minaccia per l’integrità fisica di nessuno e non abbia alcuna intenzione di fuggire, e data la gravità della pena detentiva, il principio della natura sospensiva dell’appello, tutelato dalle nostre leggi fondamentali, avrebbe dovuto prevalere. Nella Francia del 2007, il dibattito democratico si è svolto, progetto contro progetto, tra partiti rappresentativi, popolari e competenti. Un certo revisionismo storico vorrebbe riscrivere l’evento di queste elezioni come un imbroglio, per cancellarlo dalla storia e, nel frattempo, squalificare il voto dei milioni di francesi che avevano sostenuto questa speranza. Immaginare Nicolas Sarkozy come un candidato incosciente e febbrile (l’esatto opposto di ciò che è), che permette un progetto così stravagante come negoziare valigie di denaro di cui non aveva bisogno con il dittatore più imprevedibile del mondo, è, a nostro avviso, assurdo”.

Nel frattempo, all’Eliseo, il silenzio è totale; i rapporti tra Nicolas Sarkozy ed Emmanuel Macron si sono notevolmente deteriorati di recente, in particolare dopo la revoca della Legion d’Onore al primo a giugno. All’Eliseo, non c’è alcuna intenzione di commentare la decisione del tribunale. La possibilità di una grazia presidenziale appare improbabile. Secondo il costituzionalista Dominique Chagnollaud, il Capo dello Stato non potrebbe graziare Nicolas Sarkozy prima della condanna definitiva, ovvero dopo l’esaurimento delle vie di ricorso e di cassazione. Ciò richiederebbe probabilmente almeno diciotto mesi, a meno che il procedimento non venga accelerato. Ciò che infine sembra ovvio è che una grazia presidenziale provocherebbe senza dubbio uno tsunami politico-giudiziario.

E mentre la sinistra esulta per la condanna, Marine Le Pen, oppositrice di lunga data di Nicolas Sarkozy, con cui si è scontrata in particolare nel 2012, ha dichiarato di non essere molto “sorpresa”.

“Capisco che un certo numero di magistrati stia tenendo un conteggio per cercare di incastrare quanti più leader politici di destra possibile”, ha spiegato a LCI. Lei stessa si sente presa di mira dopo la sua condanna a cinque anni di ineleggibilità – anch’essa con effetto immediato – nel caso degli “assistenti parlamentari europei del FN”. È in attesa del processo d’appello, che dovrebbe iniziare il 13 gennaio. “Prendo atto che la corte ha formulato verso Sarkozy un atto d’accusa estremamente violento, estremamente brutale, che ha quasi dimostrato ostilità personale, il che è sempre imbarazzante”, ha sostenuto. Una cosa è certa, secondo Marine Le Pen: “La Procura Nazionale Finanziaria è diventata una Procura Politica e questo pone fondamentalmente un problema di neutralità”. Le Pen ha anche ricordato di aver presentato un disegno di legge volto ad abolire l’esecuzione provvisoria automatica delle condanne in primo grado.

“La condanna di Nicolas Sarkozy a una pena detentiva è il risultato di un’espansione senza fine dell’ambito del diritto penale e di un tentativo di presa del potere da parte di giudici che non cercano nemmeno più di salvare le apparenze”, denuncia il suo ex consigliere speciale all’Eliseo, Henri Guaino. Un cambiamento che, a suo dire, comporta gravi rischi per la nostra democrazia.

In Francia, a parte Luigi XVI, perché il re deve regnare o morire, e il Maresciallo Pétain, per aver collaborato con il nemico, mai é stato imprigionato un ex Capo di Stato. Questa non è solo una punizione, è un’umiliazione deliberata, voluta, presunta. Un esempio andava dato. È il culmine di un processo iniziato diversi decenni in cui il giudice non pronuncia più la legge, ma il bene e il male. Si tratta di un’evoluzione guidata da un’ideologia divenuta dominante in tutte le società occidentali: l’ideologia della depoliticizzazione della società e dell’economia, che cerca di affidare tutti i poteri ad autorità e ai tribunali. D’ora in poi, la democrazia si realizzerà attraverso il diritto, e non più il diritto attraverso la democrazia.

Per Guaino l’ideologia della depoliticizzazione, tuttavia, ha un’ambizione ben più grande: la purificazione della società. Ha una dimensione quasi religiosa; basti vedere come i suoi seguaci parlano dello stato di diritto. Questa religione ha bisogno delle sue vittime sacrificali per affermarsi. Guai a chi corrisponde al profilo del sacrificio ideale.

“Quale potere simbolico più forte nella nostra monarchia repubblicana di quello di un ex Presidente della Repubblica?” si domanda Guaino. Per distruggere il prestigio della carica, desacralizzare completamente la politica, è necessario distruggere un uomo che la incarna. Che importanza hanno la sua vita, il suo onore, la sua famiglia? Gli storici della monarchia parlano dei due corpi del re. Per fare a pezzi il corpo simbolico del re, bisogna fare a pezzi anche il suo corpo umano. Non c’era nessuno migliore di Nicolas Sarkozy per interpretare il ruolo del sovrano martirizzato, del re decaduto. Guai a lui, destinato a un omicidio simbolico che ha senso solo se la sua sofferenza è reale e la sua colpevolezza provata. La sofferenza qui è quella dell’umiliazione della detenzione, e la colpevolezza è quella che il tribunale decreta in nome della giustizia uguale per tutti.

Gli stanno facendo quello che i giudici americani volevano fare a Donald Trump, gettandolo in prigione e impedendogli di ricandidarsi, e che non hanno avuto il tempo di fare. Molti di coloro che lo odiano gioiscono per il male arrecato a quell’uomo. Coloro che lo apprezzano sono commossi dall’ingiustizia che sta subendo. Quanti sono abbastanza lucidi da misurare la posta in gioco per la società, per lo stato di diritto, per la democrazia, per la Repubblica?

Per Guaino, la corte non ha nemmeno cercato di salvare la faccia. Con le assoluzioni per appropriazione indebita, finanziamento illecito della campagna elettorale e corruzione passiva, riconosce che non è stato trovato nulla, che l’accusa non ha fornito prove convincenti.

Ma i giudici sono convinti che Nicolas Sarkozy sia colpevole e debba quindi essere condannato severamente, data l’estrema gravità dei fatti. Quali fatti? Questione di nessuna importanza: la presunzione di colpevolezza è sufficiente. L’associazione a delinquere è il ricettacolo del sospetto. “Non poteva non sapere”. Non sapere cosa? Le manovre per ottenere finanziamenti libici per la campagna presidenziale, di cui il tribunale afferma che non c’è traccia? L’associazione a delinquere si basa sempre su pochi elementi di prova tangibili che attestano la natura del reato, la rapina, l’attentato, la corruzione pianificata. Qui, nulla, tranne un insieme di presunzioni.

Il giudice dovrebbe applicare la legge. Qui, si tratta della legge degli indiziati, emanata dalla Convenzione per dare la caccia ai presunti nemici della Rivoluzione.

Niente è più distruttivo che considerare l’istituzione giudiziaria come la protettrice delle libertà contro lo Stato. Eppure, anche in questo caso, la giustizia è in guerra con lo Stato, arrivando a negare che possa legittimamente esistere un potere politico discrezionale sul quale i giudici non hanno alcun controllo, arrivando a negare, a fortiori, la ragion di Stato e persino a combatterla con tutte le sue forze quando la incontra. Si dice che il generale de Gaulle abbia dato questa risposta, tipica del pensiero gollista, al suo ministro della Giustizia, Jean Foyer, che era anche un eminente professore di diritto: “C’è la legge, sopra di essa c’è lo Stato, sopra di essa c’è la Francia”. È a questo che una certa ideologia giudiziaria vorrebbe porre fine.

Per lei, tutto deve essere subordinato alla legge; altrimenti, lo Stato sarebbe una tirannia e la nazione un’oppressione. Ma dimentica che senza lo Stato non ci sarebbe alcuno stato di diritto. Vorrebbe assorbire ogni sovranità nel giudice e dissolvere la responsabilità politica in quella giudiziaria. Ovunque, introduce il diritto penale. In questo è aiutata da un legislatore incoerente che, in fondo, vorrebbe essere esentato dal confrontarsi con qualsiasi dilemma morale e che non vede che il mostro giuridico e giudiziario che contribuisce a generare finirà per divorarlo.

Nicolas Sarkozy sarà interrogato il 13 ottobre da un magistrato dell’esecuzione presso la Procura Nazionale Finanziaria. Quest’ultima deciderà sulla sua incarcerazione entro quattro mesi. Sulla carta, l’ex Capo dello Stato può essere incarcerato in qualsiasi struttura della regione dell’Île-de-France dotata di un centro di detenzione preventiva. In realtà, come nel caso dei detenuti che sono “insoliti” per notorietà o vulnerabilità, la scelta della struttura viene effettuata di concerto tra i magistrati e l’amministrazione penitenziaria.

Nel caso di Nicolas Sarkozy, tutto indica che il carcere di La Santé ospiterà questo detenuto di alto profilo. Più precisamente, nella “zona vulnerabili” della struttura parigina, che presenta la tipica architettura carceraria del XIX secolo. È composto da 19 celle in totale, indistinguibili dalle altre, ma situate al piano terra, totalmente isolate dal resto del centro di detenzione.

Il vantaggio del centro della Santé è che è stato completamente ristrutturato cinque anni fa e offre condizioni di detenzione accettabili: celle individuali di 10-12 metri quadrati dotate di docce individuali. Se verrà incarcerato nel centro di Parigi, Nicolas Sarkozy non beneficerà di un trattamento preferenziale all’interno del centro di detenzione.

Al momento dell’ingresso in carcere, l’ex Presidente della Repubblica dovrà presentare una richiesta di scarcerazione, in cui dovrà, tra le altre cose, dichiarare la sua età, 70 anni. Questo fattore sarà preso in considerazione al momento dell’esame della sua richiesta, che sarà condotto dalla camera istruttoria della Corte d’Appello di Parigi. Quest’ultima avrà quindi dieci giorni di tempo per decidere.

Dall’imbarazzo all’indignazione, la condanna di Sarkozy riaccende il dibattito politico e giudiziario in Francia.