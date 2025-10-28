Salvini vede Orban al Ministero: piena sintonia e le foto davanti al plastico del Ponte sullo Stretto

Ue e immigrazione clandestina

Oltre un’ora di colloquio al Ministero dei Trasporti tra il ministro Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban in visita a Roma da ieri. Un’occasione – definita un incontro affettuoso – per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici”. Nel faccia a faccia non sono mancati scambi tra altri temi come “la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea”. Tra il ministro italiano e il presidente dell’Ungheria viene sottolineata la “massima sintonia sul contrasto all’immigrazione clandestina”, dossier che li accomuna in prima fila a Bruxelles nel chiedere la linea dura sui flussi irregolari.

Salvini vede Orban al ministero: piena sintonia su Ue e migrazione

Salvini e Orban, come emerge anche dalle foto diffuse dallo staff del titolare delle Infrastrutture, si sono trattenuti davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all’ingresso del ministero, soffermandosi poi sul rendering appeso nella parete dello studio di Salvini. Parete dove si nota anche un crocefisso appeso, assieme ad altri oggetti personali del vicepremier italiano. Tra questi un volume Fabrizio De Andrè, molto amato dal leghista, e una targa automobilistica con le iniziali di Matteo Salvini e della fidanzata Francesca Verdini.

Una foto sul plastico davanti al Ponte sullo Stretto

Il Ponte sullo Stretto, “è un’opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale”, assicurato il ministro che Salvini ha invitato lo stesso Orban per l’avvio dei cantieri, che secondo le ultime stime del Ministero inizieranno entro il 2025, nei prossimi due mesi. Quello di oggi è stato l’ultimo dei numerosi incontri tra il leghista e l’ungherese, da sempre in sintonia in Europa.

Lo scambio di premi e messaggi di solidarietà

Salvini aveva incontrato Orban a Bruxelles lo scorso 25 marzo, quando il premier di Budapest gli consegnò il premio Hunyadi “per l’impegno a difesa dei valori europei e contro l’immigrazione clandestina”. Orban, a sua volta, poi non aveva fatto mancare un suo messaggio in occasione del congresso della Lega lo scorso aprile, a Firenze, quando Salvini fu confermato per acclamazione segretario federale. Durante il processo Open Arms il premier ungherese ha mostrato in varie occasioni la sua vicinanza al vicepremier arrivando a definirlo un eroe. Nel settembre 2024 Salvini è stato ospite a Budapest. Nel febbraio di quest’anno poi i due si sono incontrati in Spagna, ospiti a Madrid del presidente di Vox Santiago Abascal, per un meeting dei ‘Patrioti’ Ue”.