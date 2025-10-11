Rutelli dalla Gruber: “Stimo Meloni per la sua lunga storia politica. L’opposizione? Non esiste”

Pd spianato

A volte ritornano. In grande spolvero Francesco Rutelli ricompare sul piccolo schermo ospite di Otto e mezzo La7 e non risparmia critiche al Nazareno. Si parte con le ultime pesanti sconfitte del campo largo nelle Marche e in Calabria. Perché perdono? Semplice, “perché l’opposizione – dice l’ex sindaco di Roma – non esiste”. Lili Gruber insiste ma il salvataggio è impossibile. Elly Schlein non ne azzecca una e il Pd non ha visione, questa la morale rutelliana.

Rutelli: l’opposizione non esiste, Meloni è fortunata

“La segretaria non mi ha mai contattato – dice Rutelli – il centrosinistra è una coalizione, quindi credo che farà le primarie. Il Pd ha un segretario ed è doveroso che si esprima Mancano strategie che atterrano concretamente e che le persone capiscano. Non chiedere che finisca il terrorismo, gli insediamenti in Cisgiordania o una certezza dei due popoli e due Stati… Sarebbe straordinario”. L’ex primo cittadino della Capitale è impietoso. Se non fosse per il giudizio lusinghiero sulle piazze pro Pal sembrerebbero dichiarazioni di un esponente del centrodestra.

Della Meloni stimo la sua lunga storia politica, rispettabile

Poi il discorso scivola sulla premier Meloni. “La cosa che stimo di Meloni è la sua lunga storia politica, rispettabile dopo tanti anni che l’Italia ha avuto necessariamente dei tecnocrati”. Poi qualche critica, scontata. “Mi ha chiesto prima della Meloni, come politica – dice rispondendo al pressing della conduttrice – se lei mi chiede la Meloni come governo direi che se la Meloni deve scegliere tra una persona fedele e una persona capace sceglie quella fedele. Questo è un limite serio per il governo”.

La premier è fortunata: non ha un’opposizione con i piedi per terra

“Però la Meloni ha una grandissima fortuna”, conclude Rutelli. “Non ha un’opposizione che organizza e progetta un’agenda alternativa che sia popolare, riformatrice, concreta con i piedi per terra. Allora alla sua domanda di prima – ha proseguito il sindaco di Roma – ho risposto che se possiamo come persone che hanno qualche conoscenza sui temi del mondo, esperienza dare dei suggerimenti oggi in una discussione pubblica…”. Ma al Nazareno non sentono ragioni.