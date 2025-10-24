Rissa su Putin, Travaglio contro Severgnini: “Ma dove hai studiato la storia, su Topolino?” (video)

Duello in tv

Duro scontro sulla guerra in Ucraina, ieri sera, a “Otto e mezzo“, su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, da sempre su posizioni filo-russe, ha criticato duramente l’Europa e gli Stati Uniti per aver, a suo dire, “condannato a morte” l’Ucraina non favorendo un negoziato quando era ancora possibile: “Se l’avessimo aiutata a trattare a Istanbul, oggi sarebbe un Paese integro. Così abbiamo assistito al suicidio di un popolo”. L’editorialista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, ha replicato difendendo l’operato dell’Europa e ricordando che l’Ucraina “si è difesa da sola” contro l’avanzata russa, A quel punto Travaglio è insorto: “L’esercito gliel’ha messo in piedi la NATO dal 2014… ma cosa dici, hai studiato la storia su Topolino?”.

La lite tra Travaglio e Severgnini