Prodi boccia Elly e gela Lilli: “Non vedo un’alternativa al governo Meloni. La democrazia non è a rischio” (video)

A La7

Romano Prodi non ha dubbi: in Italia non c’è una alternativa di centrosinistra a questo governo e nemmeno una emergenza democratica come detto anche dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein in una assemblea internazionale organizzata dai socialisti europei.

E, per dirlo, quasi con voce rassegnata, il Professore ha scelto la trasmissione di Lilli Gruber “Otto e mezzo” su La7, a cui ha preso parte anche la giornalista Lina Palmerini. Non fa nomi l’ex presidente del Consiglio e le intervistatrici seguono la medesima linea ma il riferimento al Pd e ad Elly Schlein, appaiono chiari, anche se la critica sembra essere rivolta a tutto il campo largo e ai partiti che lo compongono.

Di seguito il passaggio dell’intervista di Prodi dalla Gruber

Romano Prodi: Il problema è se la destra vuole perdere voti, può perdere voti, è solo se c’è veramente un’alternativa di governo con un programma di governo, con degli obiettivi precisi.

Lilli Gruber: Ecco, ma c’è questa alternativa di governo?

Romano Prodi: Per ora io vedo che è una scarsa alternativa e quindi questo è l’aspetto per cui la destra guadagna voti, cioè la gente dice: “Ma io voglio l’alternativa concreta”….

Lina Palmerini: Ma secondo lei a chi si devono rivolgere in particolare? A quelli che pagano le tasse, al ceto medio, cioè qual è il pezzo di Italia che vi siete dimenticati? L’anno prossimo sono 20 anni che il centrosinistra non vince un’elezione e va al governo dopo aver vinto un’elezione. Secondo lei chi vi siete lasciati indietro? A chi avete voltato le spalle?

Romano Prodi: Posso? Secondo me all’Italia.

Lina Palmerini: Ma allora l’allarme democratico non c’entra nulla, cioè dire che con Meloni c’è un rischio per la democrazia? Il rischio per la democrazia c’è se non c’è un’alternativa di governo?

Romano Prodi: Io le dico che non esiste un problema di alternativa democratica in questo momento.

Lilli Gruber: Però, però le devo chiedere: c’è o non c’è un rischio democratico in Italia con questa destra, destra al potere?

Romano Prodi: Quello che le ho detto è che c’è un senso del potere molto forte. Questo non vuol dire che sia a rischio la democrazia.