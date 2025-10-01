Pro Pal? No, Pro Vip. Sulla Flotilla spunta il comunista di 86 anni star di Positano: vende orologi di lusso e vive in Svizzera

Roberto Ventrella

“Me la cavo meglio di tanti giovani”, spiega Roberto Ventrella, napoletano, artigiano e venditore di orologi di lusso, 86 anni, imbarcato a bordo di una dei natanti che compongono la Flotilla, in queste ore pronta a “scontrarsi” con la barriera creata da Israele per impedire il passaggio verso Gaza. Puntuale, è il caso di dirlo, il comunista con il Rolex, anzi col Panerai, che preferisce, da intenditore, si è fatto intervistare oggi dalla “Stampa” per spiegare il senso della sua presenza. Noia, dopo un’estate trascorsa a Positano? Voglia di apparire, vista la sua attività così ben avviata in Svizzera? No, assolutamente. I motivi sono nobili, nobilissimi, guai a pensarne male. “C’è così tanta bellezza oggi in questo mar Mediterraneo. Io credo che solo così, con la bellezza, si può distruggere tutto il male che sta facendo Israele. Dobbiamo andare avanti, assolutamente”.

Sulla Flotilla il comunista vip Roberto Ventrella

Roberto Ventrella, erede di un’antica famiglia di orafi napoletani, da qualche anno vive in Svizzera, dove vende i suoi orologi ma è da sempre un frequentatore della sbarazzina località amalfitana di Positano. “E’ uno di noi”, lo esaltano oggi i giornali locale.

Uomo di sinistra, esponente della avanguardia artistica degli anni ‘70 , diventa uno dei più importanti gioiellieri e designer d’Italia, designer di punta negli anni d’oro 90 e 2000 di importanti maison. Il suo gioiello, del quale va molto orgoglioso, è il Corum Tabogan, meccanico a carica manuale, che va via per 3-4mila euro. Oggi si dichiara attivista umanitario con forte impronta pacifista, con un orientamento politico che si colloca al di fuori dei partiti tradizionali, centrato sui diritti umani, la solidarietà internazionale e la resistenza civile nonviolenta. La sua filosofia è quella della resistenza civile e della testimonianza pacifica, sottolineando che anche gli anziani possono avere un ruolo morale e simbolico nella politica internazionale. E’ anche un esperto marinaio, qualcuno maliziosamente dice di yacht, soprattutto.