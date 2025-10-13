Per un pugno di voti. Ad Aosta il nuovo sindaco Rocco vince per sole 15 preferenze: sarà battaglia sulle 168 schede nulle

Il voto per le Regionali

Per un pugno di voti, 15 in tutto, Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere e dirigente regionale dei lavori pubblici, è il nuovo sindaco di Aosta. Vicesindaco è l’avvocato Valeria Fadda. La lista vincente era sostenuta dalle forze autonomiste (Union Valdôtaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdôtain e Pour l’Autonomie), dalla lista civica Rev e dal Partito democratico. Al ballottaggio hanno ottenuto il 50,06% dei voti (6.420) mentre i loro avversari, l’imprenditore Giovanni Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco, espressione del centrodestra che puntava alla rivincita sugli autonomisti dopo la recente sconfitta alle regionali, hanno avuto il 49,94% (6.405). Al primo turno Rocco aveva ottenuto il 45,29% e Girardini il 42,69%. Alle urne sono chiamati 28.590 cittadini. Per il turno di ballottaggio l’affluenza è stata del 45,7% (pari a 13.071 elettori). Al ballottaggio del 2020 aveva votato il 45,93%. Si preannuncia una battaglia legale: le schede nulle sono 168 e le bianche 79.

“E’ una vittoria sul filo di lana – ha commentato Raffaele Rocco – e la dice lunga su come sia divisa la città, anche se il dato più importante è che più della metà degli elettori non è andato a votare. Io credo che noi dobbiamo impegnarci per riportare alle urne questi cittadini, anche per evitare che pochi decidano per molti“