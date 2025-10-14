Papa Leone XIV ringrazia l’Italia e rovescia la retorica della sinistra: “Grazie per quanto fate per i migranti”

Il Papa: conservate le tradizioni contro modelli fluidi

«C’è una certa tendenza, in questi tempi – ha detto- a non apprezzare abbastanza, a vari livelli, modelli e valori maturati nei secoli che segnano la nostra identità culturale; addirittura a volte pretendendo di cancellarne la rilevanza storica e umana. Non disprezziamo ciò che i nostri padri hanno vissuto e ciò che ci hanno trasmesso, anche a costo di grandi sacrifici». Il monito di Papa Leone XIV riecheggia al Quirinale. «Non lasciamoci affascinare da modelli massificanti e fluidi – ha detto ancora il Pontefice nella sua prima visita al Colle – che promuovono solo una parvenza di libertà; per rendere poi invece le persone dipendenti da forme di controllo come le mode del momento, le strategie di commercio o altro. Avere a cuore la memoria di chi ci ha preceduto; far tesoro delle tradizioni che ci hanno portato ad essere ciò che siamo è importante per guardare al presente e al futuro con consapevolezza, serenità, responsabilità e senso di prospettiva».

Il Papa auspica che l’Italia possa prendere misure per fare fronte al calo delle nascite. Un tema, come sappiamo, che sta molto a cuore al nostro governo: «Negli ultimi decenni assistiamo in Europa, come sappiamo, al fenomeno di un notevole calo della natalità. Ciò richiede impegno nel promuovere scelte a vari livelli in favore della famiglia, sostenendone gli sforzi, promuovendone i valori, tutelandone i bisogni e i diritti». E poi un richiamo al valore delle parole, formale e sostanziale: «Padre, madre, figlio, figlia, nonno, nonna, sono, nella tradizione italiana, parole che esprimono e suscitano naturalmente sentimenti di amore, rispetto e dedizione. Facciamo tutto il possibile per dare fiducia alle famiglie, soprattutto alle giovani famiglie, perché possano guardare serenamente al futuro e crescere in armonia».

Il Papa: rispettare la vita dal concepimento alla morte

Il Papa, nel discorso al Quirinale, ha sottolinea «la fondamentale importanza, ad ogni livello, del rispetto e della tutela della vita, in tutte le sue fasi, dal concepimento all’età avanzata, fino al momento della morte. Auspico che continui a crescere questa sensibilità – spiega il Pontefice -, anche per ciò che riguarda l’accessibilità delle cure mediche e dei medicinali, secondo le necessità di ciascuno». Parole che faranno venire un coccolone alla sinistra.