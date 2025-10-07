Omicidio Cinzia Pinna, il “re del vino” reo confesso tenta il suicidio. Ricoverato a Sassari

Proseguono le indagini

Ha tentato il suicidio Emanuele Ragnedda, il re del vino di Arzachena, che ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo uccisa nella tenuta di Concaentosa, tra Palau e Arzachena. Ora l’uomo, forse sopraffatto dai sensi si colpa e dal carcere, è ricoverato all’ospedale civile di Sassari. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato soccorso d’urgenza nel carcere di Bancali, dove era detenuto.

Le sue condizioni non sono gravi, ma i medici lo tengono sotto stretta osservazione nel reparto protetto dell’ospedale sassarese. Nessuna dichiarazione da parte del suo avvocato, Luca Montella, che avrebbe dovuto incontrarlo oggi in carcere. “Sto andando a parlargli di persona», si è limitato a dire ai cronisti senza fare menzione del tentato omicidio. Le indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna, intanto, proseguono intensamente. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti tra l’11 e il 12 settembre, quando si persero le tracce della donna a Palau.

Le indagini sulla notte della scomparsa tra l’11 e il 12 settembre

Quella sera la vittima è stata vista uscire da un locale in compagnia di Ragnedda. Da allora si sono perse sue notizie. Dopo 12 giorni di appelli dei familiari, ricerche a tappeto si è arrivati alla confessione dell’imprenditore vinicolo e al ritrovamento del corpo senza vita all’interno della sua proprietà di Concaentosa. Secondo gli inquirenti, Ragnedda avrebbe tentato di liberarsi del cadavere, forse gettandolo in mare dalla scogliera di Capo Ferro, a Porto Cervo. L’operazione non riuscì e il cadavere è stato ritrovato rinvenuto sepolto nella tenuta di tenuta di Concaentosa. Nelle prossime ore sono previsti nuovi rilievi scientifici nella proprietà. Per le giornate di mercoledì e giovedì sono previsti ulteriori ricerche da parte degli specialisti dei Ris di Cagliari all’interno di Concaentosa dove si è consumato il delitto.