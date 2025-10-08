Norma Cossetto? Era solo una “fascista”. L’ultimo delirio da Genova contro la martire delle foibe

Assurdo oltraggio

Ancora un comportamento inaccettabile a parte della maggioranza che sostiene Silvia Salis e che dimentica il grande valore di una donna medaglia d'oro al valor civile

Norma Cossetto, la martire delle foibe, medaglia d’oro al valor civile, era “solo una fascista”. L’ultimo delirio arriva dal consiglio comunale di quella Genova che, con il sindaco Silvia Salis, rivolge un ennesimo oltraggio a un’eroina nazionale.

Dal “Testa in giù” a Norma fascista

Il consiglio comunale di Genova già si era fatto notare per le minacce in aula rivolte dai banchi del Partito Democratico agli esponenti di FdI, con un richiamo esplicito a Piazzale Loreto. Poi, Francesca Ghio, capogruppo di Avs ha messo il carico. Mentre si discuteva della necessità di ripristinare la targa, ancora una volta divelta, in memoria di Norma Cossetto, l’esponente del partito di Fratoianni e Bonelli ha pensato bene di definire la ragazza torturata e uccisa dai titini, “solo una fascista”. E’ scoppiata la bagarre in aula.

Il presidente del consiglio comunale Claudio Villa ha sospeso la seduta convocando una conferenza capigruppo e, alla ripresa dei lavori, i consiglieri di minoranza non sono rientrati in aula dunque l’ordine del giorno da loro proposto, di cui si stava discutendo, è decaduto.

La Lega: “Atteggiamento irresponsabile”

‘Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta’ pronunciata in aula a Tursi, l’affermazione in Sala Rossa che la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria e martire delle foibe Norma Cossetto (torturata, stuprata e uccisa dai partigiani titini) era solo una ‘fascista’, la solidarietà e condivisione dei messaggi pro-Pal di Francesca Albanese, ormai è chiaro che Silvia Salis sia convintamente a capo di una maggioranza rossa schierata dalla parte dell’estrema sinistra senza avere alcunché di moderato e di centrista”.

FdI: “Vergognoso revisionismo storico”

“Una vergognosa pagina di revisionismo storico. Quanto accaduto ieri pomeriggio nel corso del Consiglio comunale di Genova è inaccettabile. La consigliera di Avs, Francesca Ghio, ha tentato di riscrivere una pagina di sangue che non potrà dimenticare: Norma Cossetto è stata barbaramente ammazzata dai comunisti di Tito e provare a dissociarsi su un ordine del giorno che chiedeva il sacrosanto ripristino della targa, dopo essere stata divelta, dedicata alla giovane istriana è vomitevole. calpestare il dramma delle foibe”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.