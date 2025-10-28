Non ci saranno aumenti delle tariffe telefoniche, ritirato l’emendamento di Forza Italia: “Nessun danno per i consumatori”

Il plauso delle associazioni

Il partito ha spiegato che l'obiettivo era completamente diverso ma per evitare polemiche ha deciso di ritirare il provvedimento

Non ci saranno aumenti delle tariffe da parte delle compagnie telefoniche. Forza Italia ha ritirato l’emendamento alla legge finanziaria e ne ha chiarito il significato, raccogliendo il plauso delle associazioni dei consumatori.

Damiani(FI): “Nessun aumento, tuteliamo gli utenti”

“Continuiamo a leggere attacchi pretestuosi e strumentali a un nostro emendamento al ddl concorrenza che riguarda le tariffe telefoniche. Non si può far finta di non vedere che oggi, in Italia, vige la legge della giungla, con prezzi che variano, unilateralmente, da un momento all’altro. Così, da tariffe inizialmente molto basse si arriva a pagare, nel giro di pochi mesi, cifre di molto superiori. Noi siamo per la regolarità e la trasparenza a tutela dei consumatori. Per questo abbiamo proposto delle regole chiare. A fronte delle polemiche che ne sono scaturite, abbiamo deciso di ritirare il nostro emendamento. Ma chiediamo di aprire quanto prima un tavolo di confronto per individuare le modalità migliori per regolamentare il settore delle tariffe a tutela dei cittadini”. Cosi, il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

Il plauso del Codacons

La decisione di Forza Italia di “ritirare l’emendamento che autorizzava le compagnie telefoniche ad applicare rincari automatici delle tariffe rappresenta una vittoria per il Codacons, associazione che proprio ieri aveva denunciato la proposta al Ddl Concorrenza”, dice l’associazione dei consumatori.

L’obiettivo era completamente diverso

In realtà l’obiettivo dell’emendamento presentato da Forza Italia, come spiegato bene da Damiani, era completamente diverso e cioè quello di evitare ciò che in realtà succede e cioè che le compagnie telefoniche cambino, come spesso accade, le tariffe. Una giungla che necessita assolutamente di regolamentazione. Ma giustamente e per evitare polemiche, Forza Italia ha provveduto a ritirare l’emendamento, spegnendo i corifei che inneggiavano da subito a una sorta di concessione alle compagine telefoniche. Cosa non vera, che non rientra certamente nell’azione politica della maggioranza.