Moglie dell’assessore Pd assunta con la falsa laurea: Carmela Fiorella sborsa 35mila euro per evitare il processo

Scandalo in Puglia

La donna si dimise dall'incarico dopo l'avvio dell'indagine e in una lettera aperta ammise le proprie responsabilità sostenendo che il marito Filippo Caracciolo, assessore della giunta Emiliano, fosse ignaro di tutto

Ha risarcito Aeroporti di Puglia con 35mila euro e ha chiesto di prestare lavoro con messa alla prova alla Caritas di Barletta Carmela Fiorella, moglie dell’ex assessore regionale pugliese Filippo Caracciolo, imputata a Bari per la presunta laurea falsa presentata ad Aeroporti di Puglia (AdP) nell’ambito di un bando – poi vinto dalla stessa Fiorella – per la posizione di dirigente delle Risorse umane di AdP.

Perché ora potrebbe evitare il processo penale

Due settimane dopo l’assunzione, la 38enne si dimise dall’incarico dopo l’avvio dell’indagine e in una lettera aperta ammise le proprie responsabilità sostenendo che il marito fosse ignaro di tutto. A Fiorella, nello specifico, sono contestati i reati di falso materiale e ideologico, truffa aggravata e falsa autocertificazione. Fiorella, nel presentare la sua candidatura e nel suo curriculum avrebbe indicato di possedere una laurea in Economia e management (richiesta dal bando) conseguita all’Università di Bari al posto di quella, effettivamente ottenuta nel 2012, in Scienze delle Amministrazioni.

Titolo, quest’ultimo, che non le avrebbe permesso di essere selezionata. Inoltre è accusata di aver conseguito un master di secondo livello in ‘Organizzazione del personale’ presso l’Università Bocconi di Milano, anziché un master di primo livello presso la stessa Università. Queste false attestazioni, contenute anche nel suo curriculum, le permisero – secondo l’accusa – di ottenere un posto nel Cda di Acquedotto Pugliese dal 2017 al 2021.

Chi è Filippo Caracciolo, marito di Carmela Fiorella

Filippo Caracciolo, 53 anni, esponente di spicco del Partito democratico in Puglia, era conosciuto come mister preferenze a Barletta e nella Bat, provincia di Barletta, Trani, Andria. In politica da quasi 30 anni, è stato eletto per la prima volta nel Consiglio comunale di Barletta nel 1996; dal 2006 al 2011 è stato presidente del Consiglio comunale. Poi il trionfo alle Regionali del 2010 nelle fila del Partito democratico. Fino al 2017, quando Caracciolo viene indagato per un presunto appalto truccato da quasi sei milioni di euro per la costruzione di una scuola media a Corato in cambio di un sostegno elettorale per la sua candidatura alla Camera dei deputati. Un indagine che lo costrinse alle dimissioni da assessore regionale pugliese della giunta Emiliano. Il caso della moglie ha rappresentato poi la pietra tombale sulla sua carriera politica.

Risarcimento solo ad Aeroporti di Puglia

La Procura di Bari ha dato parere favorevole alla messa alla prova di Carmela Fiorella, il fascicolo è passato ora al gip Francesco Vittorio Rinaldi che il 3 dicembre terrà l’udienza per discutere della messa alla prova, che sospende il procedimento penale. Non è stato disposto alcun risarcimento nei confronti di Aqp e Uniba, che la Procura aveva indicato come parti offese assieme a Aeroporti di Puglia.