Missione Artico, snodo cruciale per gli equilibri globali. Rauti: “Nuovo scenario nevralgico, non più frontiera remota”

Prima conferenza nazionale

Il Grande Nord non è una mèta così remota, ci riguarda tutti. “Avevamo l’idea di un Artico irraggiungibile, lontano, chiuso nel silenzio dei ghiacci. Non è più, oggi si sono aperte nuove rotte commerciali, e l’Artico è raggiungibile. Per i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacci diventa anche ambito per le sue risorse strategiche e per le materie prime di cui è ricchissimo. Dobbiamo evitare che ci siano monopoli da parte dei grandi player globali; che ci sia una corsa selvaggia allo sfruttamento di queste risorse; proteggere l’Artico che è diventato un ecosistema nevralgico e al tempo stesso fragile, ricco di potenzialità ma anche di grandi rischi”. Così il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti alla Prima Conferenza Nazionale sul tema: “L’ Artico: la Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”. Iniziativa promossa dal sottosegretario alla Difesa, presso il Centro Alti Studi Difesa, a Roma. Un’occasione di dialogo e di confronto tra le amministrazioni, gli enti di ricerca e gli stakeholder nazionali che si occupano della regione artica, sempre più centrale e strategica negli equilibri globali.

Rauti: “L’artico ci riguarda tutti”

Dall’Artico dipendono gli equilibri geopolitici

Rauti ha sottolineato l’impegno della Difesa “insieme agli altri dicasteri competenti e alle industrie di settore, è unico e in un’unica missione, che è quella di difendere e proteggere l’Artico, da cui dipendono i destini del pianeta”. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina – ha ricordato – lo scenario geopolitico è cambiato radicalmente, con l’ingresso nella Nato di due Paesi storicamente neutrali. “Questo chiama tutti a un ruolo e una responsabilità comune – ha detto – ma noi agiamo in termini di visione con comuni obiettivi, che sono la deterrenza, difesa, è quello anche di sostenere la scienza, la ricerca, la cooperazione allo sviluppo”. Per questo, bisogna garantire “le condizioni di sicurezza”.

Il Grande Nord è un laboratorio a cielo aperto

Il GrandeNord è un laboratorio a cielo aperto. La risposta italiana alle dinamiche artiche si fonda sulla valorizzazione delle eccellenze industriali e tecnologiche – cantieristica avanzata, sostenibilità e innovazione – così come su progetti di ricerca che sfruttano le caratteristiche uniche dell'ambiente Artico in campi scientifici specifici: astrobiologia cosmologia e esplorazione umana dello spazio. La ricerca scientifica è chiamata a un monitoraggio costante, come del resto nella nostra tradizione. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti sottolineato: "Noi da 40 anni siamo impegnati in un'attività di ricerca nell'Artico e nel Terzo Polo. Una ricerca di cui possiamo dire di essere leader". È per questo che, sottolinea, "l'Artic cirlce forum – polar dialogues', nella sua prossima versione, avrà sede in Italia. Non esiste ricerca senza libertà, libertà senza sicurezza e sicurezza senza difesa. Difesa, Affari Esteri e Ricerca sono un trittico che rappresenta la prospettiva del futuro. Soprattutto in un luogo come l'Artico che è frontiera delle origini e del futuro dell'umanità: perché lì si giocano le nostre sorti ambientali, geopolitiche, economiche e sociali".

"La Difesa non scopre oggi l'Artico- dice ancora Isabella Rauti-. Con la delega conferitami dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, abbiamo potenziato una 'road map' iniziata nel 2022 e basata su esperienze – Gruppo di lavoro dello Stato Maggiore dell' Esercito – su esercitazioni e sperimentazioni delle Truppe Alpine in climi estremi, su convegni e simposi dedicati all'Artico – tra i quali la recente partecipazione all'Arctic Circle di Reykjavik. Stiamo coordinando e integrando le attività delle nostre #ForzeArmate per declinare un modello dottrinario e strategico, addestrativo e formativo, interforze e interoperabile, dedicato alla regione artica. L'obiettivo é la creazione di un polo nazionale che dialoghi con il mondo accademico e le industrie di settore.