Meloni sulla via della pace, gioia e commozione per gli ostaggi liberati: “Oggi è una giornata storica”

Finalmente la luce

Dopo oltre due anni di prigionia, Hamas libera tutti gli ostaggi israeliani vivi. La premier celebra il risultato e rilancia l’impegno dell’Italia per la pace al summit in Egitto

«Oggi è una giornata storica». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato il ritorno degli ostaggi tra le braccia delle famiglie, dopo 738 giorni di prigionia.

Meloni: “Un risultato straordinario”

Tutti i sopravvissuti ad Hamas sono stati liberati: «Un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump».

Meloni, attesa oggi a Sharm el-Sheikh per partecipare al vertice di pace, ha aggiunto: «Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura».

«L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole», ha concluso.

Gli ostaggi liberati e il ruolo della Croce Rossa

Secondo una fonte della Croce Rossa, i tredici del secondo gruppo di ostaggi liberati dopo la lunga prigionia nella Striscia di Gaza sarebbero «in buone condizioni». Le forze israeliane hanno confermato la consegna del gruppo a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Hamas, riferisce la Bbc, ha confermato che «sono stati liberati tutti gli ostaggi israeliani vivi». I corpi degli ostaggi deceduti verranno consegnati successivamente.

Diplomazia e incontri ad alto livello

Intanto, i media israeliani riportano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe incontrare gli ostaggi già in mattinata presso lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, dove si stanno predisponendo le misure di sicurezza per una possibile visita.

Se ciò avvenisse, precisano le fonti, gli impegni previsti per oggi — incluso il summit di pace a Sharm el-Sheikh — potrebbero subire uno slittamento.

Prima dell’intervento atteso in aula alla Knesset, Trump ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu anche nel suo ufficio, insieme all’inviato Steve Witkoff e al genero Jared Kushner.