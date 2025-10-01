Livorno e Pisa sconvolte dalle maxi risse in centro: in Toscana è emergenza ordine pubblico (video)

Filmati virali sui social

A meno di due settimane dal voto in Toscana, tiene banco tra i cittadini il tema dell’emergenza criminale, in particolare per le notti di terrore vissute dai cittadini prima a Pisa e poi a Livorno.

A Pisa 25 minuti di terrore

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre, piazza delle Vettovaglie a Pisa è piombata nel terrore, diventando teatro di una rissa che ha coinvolto una trentina di persone. Mezz’ora di terrore in uno dei luoghi più affollati della città. I contendenti si sono affrontati per diversi minuti, lanciando sedie e bottiglie, sotto gli occhi terrorizzati di passanti e clienti dei locali.

Solo l’intervento di un massiccio dispiegamento di pattuglie è riuscita a riportare la situazione alla normalità, insieme alle ambulanze.

Come viene evidenziato nelle immagini e nei video social, la rissa è stata davvero violenta. I testimoni parlano di «25 minuti di terrore».

La dinamica dei tafferugli ha fatto pensare a uno scontro apparentemente organizzato. In un video, infatti, si vedono arrivare anche diverse persone incappucciate, verosimilmente parte dello stesso gruppo, che si dirigono compatte verso un angolo della piazza, per alimentare lo scontro. Quattro persone sono rimaste ferite, che hanno riportato chi una frattura al volto, chi ferite da arma da taglio. Per risalire agli altri coinvolti nella rissa, i Carabinieri hanno messo sotto esame le immagini della videosorveglianza urbana.

A Livorno maxi rissa tra peruviani e albanesi

Come riporta Il Tirreno, anche Livorno ha vissuto una nottata di terrore, tra sabato e domenica. All’esterno di una paninoteca si sono affrontati due gruppi di albanesi e peruviani, con i primi che hanno avuto la meglio.

Da una parte tre uomini e quattro donne sudamericane, fra i 20 e i 30 anni, dall’altra i balcanici che inizialmente erano in inferiorità numerica ma poi, dopo aver chiamato i rinforzi, sono balzati in decisa maggioranza.

Cosa sappiamo della rissa di Livorno: coinvolte oltre 15 persone

Secondo il quotidiano all’origine della rissa apparentemente fra i due gruppi di stranieri, che probabilmente nemmeno si conoscevano. Poi un ragazzo peruviano, decisamente ubriaco, ha insultato in spagnolo un albanese e quest’ultimo, pur parlando una lingua diversa e non comprendendolo, ha capito tutto e si è infuriato. Reagendo, chiamando poi i rinforzi. Con conseguenze devastanti: pugni e calci, violenza inaudita dei balcanici (sui 30 anni, quindi più grandi rispetto ai sudamericani), con i peruviani che hanno avuto la peggio.