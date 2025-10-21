L’ingresso in carcere di Sarkozy diventa show: mano nella mano con Carla, i sostenitori cantano la Marsigliese (video)

Porta il Conte di Montecristo

L’ingresso in carcere dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è diventato uno show con pochi precedenti nella storia di Francia e probabilmente delle democrazie occidentali. Accompagnato dalla moglie Carla Bruni, ha lasciato la sua abitazione nella zona ovest di Parigi per recarsi alla prigione della Santé. I due, mano nella mano, sono stati accolti da un centinaio di sostenitori.

L’ex presidente francese si è diretto in carcere della Santé a Parigi, dove sarà incarcerato, quasi un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. Questa è la prima volta che un ex presidente della Repubblica (2007-2012) viene incarcerato.

Sarkozy si è portato in cella il Conte di Montecristo

Sarkozy ha lasciato la sua casa nell’esclusivo 16esimo arrondissement alle 9,15 del mattino, mano nella mano con la moglie Carla Bruni. Ad attenderlo una folla di cronisti, fotoreporter e telecamere e un centinaio di sostenitori convocati dai figli che lo ha applaudito, sostenuto e salutato, intonando la Marsigliese.

Accolto dai detenuti della Santé con un “Benvenuto”

Dall’auto che lo portava in prigione, l’ex presidente ha pubblicato un messaggio sui social proclamando la sua innocenza, denunciando uno ‘scandalo giudiziario’ e giurando che la “verita’ alla fine trionfera’”. I suoi legali hanno già presentato un’istanza di scarcerazione che dovrebbe essere esaminata in tempi relativamente brevi, meno dei due mesi previsti dalla legge. I detenuti de La Santé gli hanno urlato il ‘benvenuto’, raccontano i media francesi. L’ex presidente sconterà tutta la durata della condanna in cella, di certo pero’ passera’ diverse settimane in carcere. Cosa che non era mai successa nel dopoguerra a nessun Capo dello Stato francese.

Sarkozy porterà con sé due libri, la biografia di Gesù scritta da Jean-Christian Petitfils e i due volumi del Conte di Montecristo. Il protagonista della storia usciva dal carcere e si vendicava dei suoi persecutori essendo diventato “ricco e spietato”.