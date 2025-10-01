Edicola SOSTIENICI

Landini: “Siamo pronti allo sciopero generale se bloccano la Flotilla”

In aggiornamento

Politica - di Redazione - 1 Ottobre 2025 alle 14:35

Maurizio Landini torna ad alzare la voce e agitare la piazza in solidarietà alla Flotilla. “Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti – e spero di fermarmi qui – siamo pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale che riguardi tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, di tutti i settori pubblici e privati”. Così il leader della Cgil, in una conferenza stanza in corso alla Camera, in merito alla Flottilla in rotta per Gaza. “Un atto di quella natura in acque internazionali sarebbe un atto di guerra contro chi vuole svolgere una missione per riaffermare la pace”. sottolinea aggiungendo che verrà chiesto a “tutte le persone di scendere in piazza”.

