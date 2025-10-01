Landini: “Siamo pronti allo sciopero generale se bloccano la Flotilla”

In aggiornamento

Maurizio Landini torna ad alzare la voce e agitare la piazza in solidarietà alla Flotilla. “Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti – e spero di fermarmi qui – siamo pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale che riguardi tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, di tutti i settori pubblici e privati”. Così il leader della Cgil, in una conferenza stanza in corso alla Camera, in merito alla Flottilla in rotta per Gaza. “Un atto di quella natura in acque internazionali sarebbe un atto di guerra contro chi vuole svolgere una missione per riaffermare la pace”. sottolinea aggiungendo che verrà chiesto a “tutte le persone di scendere in piazza”.