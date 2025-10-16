Landini, l’insulto sessista a Meloni: “Cortigiana di Trump”. Persino Floris si scandalizza (video)

Livore fuori controllo

“Cortigiana di Trump”. Maurizio Landini senza ritegno. Esprime con tale disinvoltura un giudizio sessista e vergognoso contro Giorgia Meloni a “Di Martedì, da lasciare senza parole perfino il conduttore, Giovanni Floris. L’accusa gratuita e fuori da ogni connotazione politica, tracima il normale confronto dialettico. Al numero uno della Cgil non va giù il rapporto privilegiato che la premier ha con Donald Trump. Forse è “amareggiato” dal processo di pace siglato lunedì in Egitto. E perde ogni controllo e credibilità. L’affermazione ha scatenato polemiche immediate, con Floris che ha sottolineato il carattere sessista del termine. Landini ha cercato di chiarire affermando che si riferiva alla dipendenza politica del premier dal presidente americano. Ma ormai è tardi, sarebbe troppo facile…

Landini insulta Meloni: “Cortigiana di Trump”

A parti invertite, ossia un esponente o sindacalista del centrodestra che avesse dato della “cortigiana” a un’esponente della sinistra avrebbe suscitato almeno una chiamata alla piazza, uno sciopero contro il governo, una condanna delle femministe, forse una crisi di governo. Landini ha il dente avvelenato contro la premier. Meloni ha criticato duramente lo sciopero generale indetto dal sindacato per chiedere la pace a Gaza, definendolo “pretestuoso”; e accusando la Cgil di servire gli interessi della sinistra piuttosto che dei lavoratori. In un’intervista televisiva a Cinque Minuti su Rai 1, Meloni ha ribadito che manifestazioni di questo tipo non portano risultati concreti, ma penalizzano i lavoratori italiani. Cosa che è sotto gli occhi di tutti.

Il livore di Landini verso Meloni esce allo scoperto

E allora il numero uno della Cgil ha dato libero sfogo alla sua rabbia. Ecco cosa ha detto a Floris sulla pace raggiunta per Gaza, sminuendo il ruolo dell’Italia. “La Meloni in realtà si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito – ha spiegato Maurizio Landini ai telespettatori di La7 -. Per fortuna che c’erano i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso la dignità e l’onore di questo Paese”. La premier ha invece legato il raggiungimento della tregua in Medio Oriente all’intervento diplomatico del presidente americano Donald Trump, ringraziandolo pubblicamente in più occasioni. Di qui la rabbia fuori controllo e il termine offensivo. I commenti social alla pagina del programma non sono teneri. Gli utenti detestano i toni alterati di Landini e cambiano canale. Altri lo infilzano così: “Passi più tempo in tv che davanti ai cancelli delle fabbriche”.