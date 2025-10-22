Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

La Fenice, ultima sceneggiata: gli orchestrali aizzano il pubblico contro Beatrice Venezi: “Vai a fare Sanremo!”

Sindacati scatenati

La Fenice, ultima sceneggiata: gli orchestrali aizzano il pubblico contro Beatrice Venezi: “Vai a fare Sanremo!”

Politica - di Monica Pucci - 22 Ottobre 2025 alle 18:13

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Monica Pucci - 22 Ottobre 2025