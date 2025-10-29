Israele dimostra che Hamas ha inscenato la sepoltura e il ritrovamento di un ostaggio: il video

L'indagine dell'Idf

L’Idf ha rilasciato un video in cui un drone riprende alcuni miliziani di Hamas, intenti a inscenare la scoperta del cadavere di uno degli ostaggi rimasti a Gaza. Gli uomini sono stati registrati mentre infilavano il corpo in un buco di terra, per poi segnalarlo alla Croce rossa. I resti parziali appartenevano a Ofir Tzarfati, un cittadino israeliano di 27 anni che è morto aiutando gli altri al festival musicale Nova, durante il massacro perpetrato dai jihadisti palestinesi il 7 ottobre 2023 in Israele. Le altre parti del suo corpo, però, erano state recuperate dall’esercito israeliano nel dicembre 2023.

In seguito, l’Idf ha criticato l’episodio videoregistrato e pubblicato dal New York post, sottolineando che Hamas non sa dove si trovino i corpi dei 13 ostaggi e che ha mentito. “Sappiamo per certo, sulla base dell’intelligence, che i terroristi hanno la capacità di fornire altre nove vittime e non lo stanno facendo”, ha spiegato il ministro per la lotta all’Antisemitismo Amichai Chikli.

“I terroristi di Hamas sono stati filmati mentre rimuovevano i resti del corpo da una struttura preparata e li seppellivano nelle vicinanze, prima di convocare i rappresentanti della Croce Rossa per mettere in scena una falsa ‘scoperta’ per i fotografi”, ha scritto l’Idf su X, aggiungendo che “nonostante la difficoltà a localizzare i corpi degli ostaggi deceduti, l’organizzazione continua a tenere e manipolare i resti che rifiuta di rilasciare ai sensi dell’accordo“. E ancora: “Le affermazioni di Hamas sulla mancanza di attrezzature ingegneristiche sono infondate, tali strumenti non sono necessari per il trasferimento dei resti e non impediscono il ritorno degli ostaggi deceduti“.