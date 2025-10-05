Il 7 ottobre di due anni fa il massacro di Hamas, salta il concerto di Robbie Williams: ha la moglie ebrea

In Turchia

Le autorità turche hanno annullato il concerto di Robbie Williams previsto per il 7 ottobre a Istanbul per ”motivi di sicurezza”, date le numerose manifestazioni di protesta previste in occasione dell’anniversario dell’assalto di Hamas a Israele che poi ha scatenato la guerra a Gaza. Lo riferisce una fonte dell’ufficio del governatore di Istanbul. La società organizzatrice dell’evento ha annunciato l’annullamento del concerto “in linea con una decisione presa dall’ufficio del governatore di Istanbul” e spiegando che i rimborsi dei biglietti saranno elaborati a breve tramite la piattaforma su cui sono stati acquistati.

Robbie Williams e la moglie di origine ebra

Il cantante britannico, la cui moglie è ebrea, si è esibito in Israele nel 2015 e nel 2023 nonostante gli appelli degli attivisti filo-palestinesi a boicottare il Paese. Diverse ong hanno esortato le autorità turche ad annullare il concerto del 7 ottobre, mentre altre, tra cui la Piattaforma di solidarietà islamica, avevano pianificato proteste con lo slogan “Robbie Williams sionista, vattene dalla Turchia!”. Su Instagram il cantante ha scritto: “Mi dispiace moltissimo di non potermi esibire a Istanbul la prossima settimana. Le autorità cittadine hanno annullato lo spettacolo nell’interesse della sicurezza pubblica”. E ha affermato: “L’ultima cosa che vorrei fare è mettere a repentaglio la sicurezza dei miei fan: la loro sicurezza e incolumità vengono prima di tutto”.