“Hannoun va espulso subito”: la richiesta unanime del centrodestra dopo le nuove frasi d’odio (video)

Frasi d'odio

FdI, Lega e Forza Italia si ritrovano uniti più che mai sulla richiesta di “espulsione immediata” di Mohammad Hannoun, Presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, dopo le frasi pronunciate alla manifestazione Pro Pal di sabato a Milano. Secondo quanto riferito dal quotidiano Libero, Hannoun è tornato a difendere i massacri di Hamas in piazza, facendo anche propaganda antisemita.

«Ancora una volta ci troviamo a denunciare le follie dell’architetto Hannoun, noto per le sue posizioni vicine al radicalismo islamico e già oggetto di un provvedimento di allontanamento per linguaggio d’odio per essersi complimentato con gli ultras che avevano picchiato i tifosi del Maccabi. Sabato Hannoun a Milano ha affermato che Hamas fa bene a massacrare i collaborazionisti e che Israele deve essere distrutto». Così i deputati di Fratelli d’Italia Sarà Kelany e Francesco Filini.

«Abbiamo tutti visto – proseguono Kelany e Filini – le orribili scene di fucilazioni sommarie dei miliziani di Hamas che dopo il cessate il fuoco stanno insanguinando la striscia di Gaza e non tolleriamo che in Italia ci sia qualcuno che faccia il tifo per questi eccidi. Avevamo già denunciato la folle apologia del 7 ottobre e seguitiamo a denunciare oggi questi deliri. Mentre le sinistre coccolano questo soggetto pericoloso e addirittura il movimento 5 stelle lo invita alla Camera e condivide con lui missioni estere, noi presenteremo un’interrogazione al ministro dell’Interno perché ne valuti l’espulsione immediata».

«Siamo preoccupati per quanto appreso dal giornale Libero: perché un individuo sicuramente vicino ai terroristi può inneggiare ad Hamas nelle nostre piazze e non è ancora stato espulso? Presenteremo interrogazioni per fare chiarezza», annuncia il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario in commissione Esteri.

«Leggo sconcertato sulle cronache di Libero – commenta Maurizio Gasparri – che il ben noto Mohammad Hannoun, parlando a una manifestazione dell’associazione dei palestinesi in Italia, sabato a Milano, ha detto letteralmente: ‘Tutte le rivoluzioni del mondo hanno le loro leggi. Chi uccide va ucciso, i collaborazionisti vanno uccisi. Oggi l’Occidente piange questi criminali, dicono che i palestinesi hanno ucciso poveri ragazzi. Ma chi lo dice che sono poveri ragazzi?’».

«Cioè – prosegue il presidente dei senatori di Forza Italia – Hannoun ha giustificato le esecuzioni in corso a Gaza ad opera di Hamas, che sta, come è ben noto, uccidendo altri palestinesi. In Italia parla in piazza questo folle che fa l’apologia di questa strage in atto. Perché le sinistre frequentano e proteggono Mohammad Hannoun? E le autorità di sicurezza italiane quanti minuti ci metteranno a fermare e a cacciare dall’Italia questa persona? Oppure in Italia si può impunemente fare apologia delle stragi?»,

«Presenteremo al più presto un’interrogazione parlamentare per approfondire ogni aspetto di questa vicenda e verificare ogni dettaglio, è inaccettabile che un simile soggetto possa inneggiare allo sterminio senza rischiare nulla», avverte il deputato Igor Iezzi della Lega, capogruppo in commissione Affari costituzionali.