Hamas riconsegna i resti dell’ostaggio sbagliato a Israele, ma l’Idf aveva ripreso tutto: chiesti provvedimenti più duri a Netanyahu

Le analisi dei legali

Le autorità israeliane hanno confermato che la bara consegnata lunedì sera da Hamas alla Croce Rossa contiene i resti già ricevuti di un altro ostaggio. La salma era stata trasferita da Abu Kabir a Tel Aviv dopo i primi rilevamenti, che non davano un riscontro positivo sull’identità della persona. In sostanza, le spoglie non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Già dopo le prima ore d’esaminazione, gli esperti avevano iniziato a sospettare che il cadavere non fosse riconducibile ai prigionieri: un’ipotesi confermata alle analisi forensi completate presso l’istituto. “Il fatto che Hamas continui a giocare e non trasferisca immediatamente tutti i corpi dei nostri caduti è di per sé la prova che l’organizzazione terroristica è ancora in piedi”, ha tuonato il ministro per la Sicurezza Itamar Ben Gvir, esortando il premier ebraico Benjamin Netanyahu ad adottare misure più severe.

Hamas recapita a Israele i resti di un ostaggio già consegnato: l’ira dei due ministri

Non solo Ben Gvir, anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto a Netanyahu di intervenire e chiedendogli di convocare “con urgenza il gabinetto di sicurezza oggi per discutere e formulare un pacchetto di risposte determinate e decise”. Poi ha aggiunto che “lo scopo centrale della guerra è la distruzione di Hamas e l’eliminazione della minaccia che Gaza rappresenta per i cittadini di Israele”. “non si può permettere ad Hamas di deridere i cittadini d’Israele – ha concluso – e di giocare crudamente con i sentimenti delle famiglie dei caduti”.

Non è una notizia insolita…

Secondo le testimonianze di alcuni riservisti israeliani, Hamas aveva messo in scena il ritrovamento del corpo di una persona, per poi inscenare la riconsegna dell’ostaggio deceduto. La notizia è stata riportata anche da Channel 12 e Army Radio, secondo cui i miliziani hanno scavato in una zona della parte orientale di Gaza City, trasferendo un cadavere in una buca dall’edificio vicino. Dopo averlo coperto, hanno chiamato la Croce rossa affinché assistesse alla presunta “scoperta”. L’intera sequenza delle azioni sarebbe stata ripresa da un drone dell’Idf.