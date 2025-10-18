Halloween criminale: assaltano una casa camuffati da mostri e terrorizzano gli inquilini, è caccia agli aggressori (video)

Accade negli Usa

Con l’approssimarsi di Halloween, si intensificano i casi di criminali che approfittano delle maschere per assaltare le case e compiere delitti. Alcune persone mascherate hanno provato ad entrare illegalmente nella casa di una vedova ad Alexandria, in Virginia. In casa con lei, come riporta il New York post, c’erano il figlio e la figlia. Inizialmente, il trio avrebbe iniziato a bussare alla porta normalmente ma poco dopo sono diventati insistenti. La telecamera del citofono ha ripreso tutta la scena. La figlia della proprietaria ha spiegato che all’inizio pensava che si trattasse di uno scherzo e quindi ha augurato “Buon Halloween” senza aprire la porta.

Quando gli è stato intimato di andarsene con la minaccia di chiamare la polizia, i tre hanno risposto: “O uscite voi, oppure entriamo noi”. Poi hanno rotto una recinzione, distrutto le zanzariere e sbattuto contro le finestre, mentre provavano a sbirciare all’interno dell’abitazione.

Il capo della Polizia, Tarrik McGuire, ha definito questo avvenimento come una “questione molto seria”. Secondo le sue parole, gli intrusi avrebbero anche minacciato di uccidere gli inquilini.

È successo tutto nell’arco di 10 minuti, fin quando i loschi individui non hanno desistito dalle loro intenzioni e sono scappati via. Adesso gli investigatori stanno analizzando ulteriori filmati di sorveglianza di abitazioni e aziende vicine per identificare i sospettati. Inoltre, Tarrik McGuire ha sottolineato che il trio potrebbe dover rispondere di accuse tra cui furto con scasso e minacce. In conclusione, il capo della Polizia ha raccomandato di non entrare a casa delle persone, di non minacciarle, di non forzare le serrature giocando con le loro vite “perché potrebbe finire molto male”. La vedova che si trovava in casa, secondo la testimonianza della figlia, non vuole più vivere da sola in quel posto.