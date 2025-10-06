Gli Instant poll di Sky Tg24 seppelliscono il M5S. L’ironia di Bignami: “Complimenti, Conte e Schlein distruggono la sinistra”

I primi dati delle liste

Il governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria Roberto Occhiuto a valanga, al 57-61%, secondo instant poll e prima proiezioni. Riconosciuto il suo grande lavoro in regione, i cittadini hanno parlato chiaro. Lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 38-42%, Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) tra lo 0 e il 2%. Ribadendo che è il quadro che emerge dall’instant poll di Youtrend per Skytg24 e che per tutto il pomeriggio si avvicenderanno proiezioni e dati, segnaliamo un altro dato trionfale. Una vittoria nella vittoria. Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fratelli d’Italia è quotato tra il 15 e il 19%, e sarebbe il primo partito. Secondo partito della coalizione di centrodestra è Forza Italia, quotata tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%. La Lega si attesta tra il 5 e il 7%. Risultato da incorniciare.

Il M5S “seppellito”, nonostante esprimesse il candidato della coalizione

Tra le liste a sostegno di Tridico segnaliamo lo il tracollo débacle del M5S, sondato tra il 6 e il 10%. Un fallimento epocale per la storia del M5S in quanto il partito di Conte in Calabria esprimeva il candidato del centrosinistra. Primo partito della coalizione è il Pd con il 12-16%, secondo, appunto, il M5s al 6-10%, quindi la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%.

La soddisfazione del centrodestra cresce man mano che arrivano i dati. Che prefigurano una partita già vinta alle ore 15, orario dei primi instant poll ed exit poll. Il senatore azzurro Maurizio Gasparri parla di “trionfo” e il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami asfalta il centrosinistra con ironia: “Complimenti a Roberto Occhiuto che, per la prima volta dopo vent’anni di alternanza, viene riconfermato alla guida della Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra. L’impegno, il lavoro, la dedizione vengono premiati e riconosciuti. E complimenti a Schlein, Conte, Bonelli e compagni che stanno distruggendo la sinistra italiana, la sua storia, la sua credibilità. Inseguendo una deriva ideologica ed estremista che non appartiene alla storia nazionale e che infatti gli italiani rigettano”.