Foti: “Meloni alla firma degli accordi di Gaza conferma che l’Italia è tornata protagonista”

Dopo decenni

La nostra nazione determinante anche per i processi di pace e per la ricostruzione che avverrà dopo la fine del conflitto

La vicenda di Gaza e la presenza di Giorgia Meloni alla firma per i negoziati di pace confermano che l’Italia è tornata protagonista sulla ribalta internazionale. Lo ha detto il ministro per il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti.

Le parole di Foti: “Meloni e Italia rispettate all’estero”

«La partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza, che si terrà in Egitto, rappresenta un risultato storico per la diplomazia italiana e conferma la credibilità e l’autorevolezza conquistate dalla nostra Nazione sotto la sua guida», ha detto il ministro.

“L’Italia è stata determinante per la pace”

Foti ha sottolineato il ruolo svolto dalla nostra Nazione per arrivare alla pace. «Dopo mesi di intenso lavoro politico e diplomatico, l’Italia, insieme a Egitto, Turchia e Qatar, ha sostenuto e contribuito al nuovo piano di pace raggiunto grazie al presidente Trump, principale artefice dell’accordo. Un impegno – ha aggiunto il ministro di FdI – che dimostra come, nel Mediterraneo e in Medio Oriente, Roma sia tornata a essere un punto di riferimento per il dialogo, la stabilità e la cooperazione internazionale. Questo successo è un riscatto verso le strumentali critiche delle opposizioni nostrane, che non perdono occasione per attaccare il Governo Meloni, accusato di scelte troppo nette in politica estera».

“Protagonisti anche nella ricostruzione di Gaza”

Il ministro per il Pnrr e i fondi di coesione al Sud, ha poi parlato del ruolo che l’Italia potrà avere nella fase di ricostruzione in Medioriente. «Oggi i fatti parlano da soli: l’Italia torna protagonista sulla scena internazionale. Con la partecipazione alla firma degli accordi, la nostra Nazione potrà ora giocare un ruolo di primo piano nella ricostruzione di Gaza e nella gestione della fase post-conflitto, mettendo a disposizione la propria esperienza, la competenza e l’ umanità», ha concluso Tommaso Foti.