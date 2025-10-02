Elisa fa la lagna per Flotilla, consolatela. L’appello a Meloni: “Ora portate voi gli aiuti.” Carmen Consoli fa peggio: “Parto per Gaza” (video)

Lacrime vip su Instagram

Lacrime e lamenti ed “alti lai”, direbbe il Sommo Poeta. Ci mancavano anche le lagne surreali della cantante Elisa che su Instagram era affranta per la Flotilla. Guardate e non crederete ai vostri occhi. “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo” , dice con voce affranta. La celebre cantante parla in lacrime in un video postato nelle storie Instagram taggando addirittura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento dell’artista è all’abbordaggio, da parte dell’esercito israeliano, della spedizione umanitaria diretta a Gaza. L’obiettivo degli attivisti era sfondare il blocco navale israeliano nelle acque davanti alla Striscia per portare aiuti e stabilire un canale diretto con la popolazione palestinese. Cosa che, però non è successa. Perché gli attivisti sono stati fermati dalla Marina militare israeliana provocando uno sturbo ad Elisa.

Flotilla, Elisa ha una crisi di nervi

Non sa che gli aiuti a Gaza avrebbero potuto essere portati per vie indicate dal Governo, dal Papa, da Mattarella. Non lo sa e si strugge. Non sa che l’Italia – e il governo Meloni – è la nazione che più ha inviato aiuti umanitari. Non lo sa ma ha una crisi di nervi. Nel corso della giornata Elisa aveva già condiviso attraverso i propri canali social aggiornamenti su ciò che stava accadendo e dopo l’appello alla Premier è tornata a farsi megafono della causa palestinese, postando altri contenuti a tema. La crisi di nervi è contagiosa e anche Carmen Consoli sottoscrive l’appello di Elisa. Fa di più in una gara a chi è più sconsolata:

Vado a Gaza

“Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza: ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei”. Quindi ha aggiunto: “Ho guardato la tv tutta la notte e mi sono emozionata per questa presa di coscienza: è una bellissima notizia che non ci sia più indifferenza. Oggi è la conoscenza per cui stiamo scendendo in piazza, poi magari sbagliamo e la Flotilla è finanziata da Hamas, ma allora se parto con la mia barca sono finanziata da Hamas anche io?”. Senza parole.