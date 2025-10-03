Dalla missione eroica alla business class: i 4 parlamentari della Flotilla mollano la ciurma e rientrano a Fiumicino

Accolti da Schlein e Gualtieri

Sono atterrati a Fiumicino con un comodo aereo di linea proveniente da Tel Aviv: la ciurma è stata abbandonata al suo destino. Accolti all’aeroporto di Fiumicino come eroi di guerra, una guerra evidentemente mediatica, i 4 parlamentari imbarcati nella missione della Flotilla, hanno ricevuto un’accoglienza trionfale dai compagni di partito e di coalizione. Abbronzati e sorridenti, il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi, con la kefiah al collo.

Ad accoglierli, all’esterno del Terminal 3, persino il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, il portavoce Avs, Angelo Bonelli, la coordinatrice della segreteria Pd Marta Bonafoni.

Forza Italia: dai 4 parlamentari della Flotilla una pagliacciata

«Sono provati, dicono. E infatti hanno abbandonato i compagni di avventura per tornare al più presto a casa – ironizza Stefano Benigni, deputato e vice segretario nazionale di Forza Italia – Non hanno ottenuto nulla per Gaza, nulla per i palestinesi, nulla per la causa che a parole dicevano di sostenere». «La loro – aggiunge – è stata soltanto una pagliacciata, costruita per avere qualche titolo sui giornali. Una messa in scena ridicola, che dimostra come la sinistra strumentalizzi tragedie e conflitti, utilizzandoli come strumento di propaganda politica. L’Italia è il primo Paese occidentale al mondo per gli aiuti umanitari al popolo palestinese, grazie al grande impegno del ministro Tajani che ci rende orgogliosi. Pensiamo a iniziative come Food for Gaza, che ha portato circa 2.300 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessità, l’accoglienza di bambini palestinesi malati e dei loro famigliari, l’istituzione dei corridoi universitari per permettere ai giovani di studiare nel nostro Paese: questa è la differenza tra chi lavora seriamente per la pace e per sostenere i civili e chi mette in scena soltanto vergognose pantomime».

Santori: gravissimo che ci fosse il sindaco Gualtieri ad accoglierli

«È gravissimo – attacca Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina – che il sindaco di Roma Gualtieri si sia recato a Fiumicino per accogliere i parlamentari italiani di ritorno dalla cosiddetta Global Sumud Flotilla mentre la città di Roma è paralizzata da scioperi e manifestazioni non autorizzate che bloccano la vita dei cittadini e dei turisti. Questa è l’ennesima lampante dimostrazione di quanto il Sindaco sia lontano dai problemi reali della città e di chi la vive ogni giorno».