Cruciani “folgora” una manifestante pro-Pal: “Condannate le violenze di piazza?”. Ma lei, imbarazzata, non risponde (video)

Altro che onestà intellettuale

Che i manifestanti pro-Pal non siano campioni di onestà intellettuale è un fatto ben noto. Ma ieri a Dritto e Rovescio, trasmissione in onda su Rete 4 e diretta da Paolo Del Debbio, hanno superato qualunque figuraccia davanti alle telecamere. Due ragazzi e una ragazza in collegamento con lo studio Mediaset sono stati interpellati da Giuseppe Cruciani sui disordini nelle città italiane, ma anziché rispondere hanno eluso completamente la domanda. “Voi condannate la violenza di piazza, si o no?”, ha chiesto il conduttore de La zanzara. Una questione semplice, alla quale una delle contestatrici ha risposto: “Noi condanniamo la violenza di Israele che da due anni sta commettendo un genocidio a Gaza”. Insomma, tirano in ballo lo Stato ebraico pur di constatare le devastazioni che hanno coinvolto le capitali italiane nelle ultime settimane.

Cruciani folgora una ragazza pro-Pal : “Condannate le violenza?”, ma lei svicola dalla domanda…

“Condanno la violenza del governo Meloni”, ha ribadito la ragazza che indossava una kefiah. Ma di che violenza parla? Il governo italiano è tra i primi ad essere intervenuto con aiuti umanitari verso la popolazione palestinesi. A metterla in riga, ancora una volta, ci ha pensato Cruciani ripetendo la domanda più forte: “Non faccia la falsaria e non eluda la domanda! Lei condanna la violenza di piazza da parte dei gruppi delinquenziali a Bologna e in altre città? La condanna o no?”. La domanda sembra essere chiara, ancora una volta, ma la ragazza controbatte: “Io sto dando una risposta precisa, condanno il governo Meloni che continua a finanziare il genocidio a Gaza”. Dopo l’ennesima elusione contornata da menzogne, il giornalista perde la pazienza e la fulmina con una disamina netta: “Non c’entra niente, lei non risponde e non facendolo è d’accordo con quei signori che stanno sfasciando la città“.