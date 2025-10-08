Crosetto operato al Fatebenefratelli. L’affetto del governo e degli italiani. Meloni: «Forza Guido!»

La comunicazione della Difesa

Il ministro ha subito l’asportazione di tre neoplasie al colon, si attende l'esito dell'esame istologico. La notizia dell'intervento ha suscitato un ampio moto di vicinanza e solidarietà, ma non sono mancate esternazioni da parte dei soliti odiatori in servizio permanente effettivo

Questa mattina il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). A renderlo noto è stato il ministero della Difesa, sottolineando che il ministro è in buone condizioni e ora si attende l’esito dell’esame istologico.

Il ministro Crosetto operato: il sostegno del governo e delle forze politiche

Dopo la divulgazione della notizia, Crosetto è stato raggiunto da numerose manifestazioni di affetto e incoraggiamento. «Forza Guido!», ha scritto sui propri social il premier Giorgia Meloni. Ugualmente il vicepremier Matteo Salvini, gli altri esponenti del governo e i rappresentanti delle forze politiche. «Un sincero augurio di pronta guarigione, con l’auspicio che possa presto rimettersi in piena salute» è stato rivolto al ministro anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha ringraziato Crosetto «per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall’operazione». «All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione», è stato poi il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il sindacato dei militari: «Sincera vicinanza»

Anche il Sum, il sindacato unico dei militari, ha voluto far pervenire il proprio supporto al ministro, esprimendogli «sincera vicinanza e solidarietà» e rivolgendogli «a nome di tutti gli iscritti, i più sentiti auguri di pronta guarigione e di un celere ritorno alle sue funzioni istituzionali».

L’affetto degli italiani sui social

Messaggi di sostegno al ministro sono arrivati sui social anche da tantissimi cittadini. Non sono mancate però anche esternazioni dei soliti odiatori in servizio permanente effettivo: alcuni hanno minimizzato, altri ironizzato, altri ancora recriminato sugli auguri pubblici postati dal premier. Si tratta comunque di una minoranza a fronte della maggioranza degli italiani che non solo apprezza il ministro, ma gli attribuisce il più alto gradimento fra i membri del governo, come certificato da un recente sondaggio svolto durante i giorni più critici dell’affaire Flotilla.