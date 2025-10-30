Crociera con morta: i marinai della nave dimenticano un’anziana su un’isola e la ritrovano priva di vita (video)

«Da quel poco che abbiamo potuto capire e che ci è stato detto» ha detto la figlia della vittima, Katherine Rees «era una giornata molto calda e la mamma si è sentita male durante la salita
. Per questo le sarebbe stato chiesto di scendere, ma nessuno l’ha scortata o aiutata». Secondo le prime ricostruzioni, l’80enne si sarebbe separata dal gruppo per riposare
a metà della salita per Cook’s Look, la vetta più alta dell’isola. La nave è ripartita, a quanto pare senza fare il conteggio dei passeggeri. La donna è poi stata trovata morta, da sola.
Secondo i dati di tracciamento, la nave Coral Adventurer
sarebbe arrivata su Lizard Island
nella mattina di sabato 25 ottobre e sarebbe ripartita nel pomeriggio dello stesso giorno. L’equipaggio della nave non si sarebbe accorto della mancanza della donna prima della sera
, poco prima delle 21,
notificando l’incidente alle autorità e invertendo la rotta
per arrivare sull’isola nelle prime ore della mattina di domenica, quando poi è stato trovato il cadavere
.