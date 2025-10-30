Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Crociera con morta: i marinai della nave dimenticano un’anziana su un’isola e la ritrovano priva di vita (video)

La storia incredibile

Crociera con morta: i marinai della nave dimenticano un’anziana su un’isola e la ritrovano priva di vita (video)

Cronaca - di Marta Lima - 30 Ottobre 2025 alle 17:19

Dimenticata e ritrovata morta, nel corso di una drammatica crociera. E’ il destino della donna australiana di 80 anni,  Suzanne Rees, del Nuovo Galles del Sud, scomparsa sabato a Lizard Island. La donna è morta su una remota isola nel Far North Queensland,  durante la prima tappa di un viaggio intorno all’Australia di 60 giorni, dal costo di un biglietto di 80.000 dollari.  Un’indagine multiagenzia indagherà su come e perché la signora Rees sarebbe stata abbandonata dalla nave da crociera Coral Expeditions di proprietà della NRMA. Katherine Rees ha raccontato che sua madre si è sentita male durante una scalata organizzata a Lizard Island e le è stato chiesto di tornare indietro dalla montagna senza scorta. «Poi la nave è partita, apparentemente senza contare i passeggeri.

La crociera con la donna morta, dimenticata sull’isola

«Da quel poco che abbiamo potuto capire e che ci è stato detto» ha detto la figlia della vittima, Katherine Rees «era una giornata molto calda e la mamma si è sentita male durante la salita. Per questo le sarebbe stato chiesto di scendere, ma nessuno l’ha scortata o aiutata». Secondo le prime ricostruzioni, l’80enne si sarebbe separata dal gruppo per riposare a metà della salita per Cook’s Look, la vetta più alta dell’isola. La nave è ripartita, a quanto pare senza fare il conteggio dei passeggeri. La donna è poi stata trovata  morta, da sola.  Secondo i dati di tracciamento, la nave Coral Adventurer sarebbe arrivata su Lizard Island nella mattina di sabato 25 ottobre e sarebbe ripartita nel pomeriggio dello stesso giorno. L’equipaggio della nave non si sarebbe accorto della mancanza della donna prima della sera, poco prima delle 21, notificando l’incidente alle autorità e invertendo la rotta per arrivare sull’isola nelle prime ore della mattina di domenica, quando poi è stato trovato il cadavere.

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 30 Ottobre 2025