Coppa Davis, tifosi azzurri a bocca asciutta: Sinner diserta, Alcaraz risponde presente. Musetti leader dell’Italia a Bologna

Sinner diserta, Alcaraz presenzia: non possiamo non dirci turbati dalla cosa. Ma tant’è: dal 18 al 23 novembre, a Bologna, alle Final 8 di Coppa Davis, non ci sarà Jannik Sinner in maglia azzurra. In compenso illumineranno la “SuperTennis Arena” di Bologna Fiere il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, convocato dalla Spagna. Il numero tre del ranking Atp, Alexander Zverev, che difenderà i colori della Germania. E il toscano Lorenzo Musetti, numero 8 della classifica internazionale e, a questo punto, leader del Team Italia.

Coppa Davis, Sinner non sarà in maglia azzurra, Alcaraz invece gareggerà

Questi, nel dettaglio, i convocati delle otto formazioni finaliste della Coppa Davis 2025. Francia: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert; capitano, Paul-Henri Mathieu. Belgio: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille, Joran Vliegen; capitano Steve Darcis. Italia: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. Capitano Filippo Volandri.

Gli altri competitor in campo

Austria: Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Alexander Erler: capitano Jurgen Melzer. Spagna: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martinez, Marcel Granollers: capitano David Ferrer. Repubblica Ceca: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva, Adam Pavlasek: capitano Tomas Berdych. E ancora. Argentina: Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Francisco Comesana, Horacio Zeballos, Andres Molteni: capitano Javier Frana.

Coppa Davis, Sinner no, Alcaraz sì: Zverev in campo

Infine, per la Germania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz: capitano Michael Kohlmann.

Secondo quanto previsto dal regolamento dell’ITF, un massimo di tre giocatori convocati per ogni Nazionale può essere modificato fino alle ore 11 italiane del giorno precedente all’inizio delle partite delle Final 8, ovvero di lunedì 17 novembre.

(Italpress)