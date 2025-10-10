Clamorosa figuraccia di Greta Thunberg: per difendere Flotilla pubblica la foto di un ostaggio israeliano di Hamas

La paladina della sinistra

“La giustizia non ha confini”, è il post pubblicato ieri da Greta Thunberg, attivista del clima e della sinistra internazionale, imbarcata a bordo della Flotilla e impegnata nella denuncia dei presunti abusi commessi ai danni dei “navigatori” bloccati dalle autorità israeliane mentre si dirigevano verso Gaza. Peccato che a corredo di quel post indignato, Greta abbia pubblicato i volti di alcuni compagni di viaggio segnati dalle presunte violenze, insieme a quella di un ostaggio israeliano ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. «Ogni minuto in cui non cancelli il post diventi una barzelletta sempre più grande», le ha scritto Yeela David, sorella dell’ostaggio, che contesta nei commenti: «Dovresti informarti prima di pubblicare cose che non capisci. Nella sesta slide hai messo la foto di un OSTAGGIO ISRAELIANO che Hamas ha fatto morire di fame di proposito. Si tratta di Evyatar David». Il ragazzo fu rapito da Hamas durante la strage terroristica del 7 ottobre 2023. La slide, contenente l’immagine proveniente da un video di propaganda del gruppo terroristico palestinese, è poi scomparsa dal carosello, rimossa a seguito delle proteste degli utenti.

Contro Greta e la Flotilla è intervenuto anche il Ministero degli Esteri israeliano, con un post su X, pubblicando uno screenshot della slide eliminata accanto all’immagine del video originale. c