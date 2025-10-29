Cirielli e Schillaci a Caivano: “Qui la testimonianza della rinascita grazie al governo Meloni”

Un modello virtuoso

Sottolineata la rigenerazione delle periferie emarginate nonostante la completa assenza istituzionale della Regione a guida De Luca

Caivano e il suo modello, voluto dal governo Meloni, come simbolo di rinascita. Oggi il ministro della sanità Orazio Schillaci e il viceministro agli esteri e candidato alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, hanno visitato il centro intitolato a Pino Daniele.

Un bellissimo centro sanitario

Durante la visita, il ministro Schillaci ha potuto conoscere da vicino le attività dell’ambulatorio sociosanitario attivo all’interno del centro, realizzato grazie alla collaborazione tra Sport e Salute e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. ente pubblico vigilato dal Ministero della Salute. L’ambulatorio opera attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge specialisti in medicina dello sport, nutrizione, ginecologia e psicologia. Tra i servizi offerti, consulenze ginecologiche e nutrizionali, attività di educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e iniziative di contrasto alla violenza di genere. Particolare attenzione è’ rivolta al supporto psicologico per adolescenti e giovani in difficoltà, nonché agli utenti provenienti da contesti di fragilità economica e sociale, inclusi i minori delle case-famiglia ei partecipanti al progetto “Alzati 2”, che coinvolge cento ragazzi, di cui dieci con disabilità cognitive.

Cirielli: “Da noi attenzione concreta”

“La presenza del ministro Schillaci questa mattina conferma l’impegno del governo Meloni per Caivano, ma in generale per le periferie e per la sicurezza, soprattutto nelle aree più in difficoltà dell’Italia, in particolare al Sud”, ha detto Cirielli. “Qui a Caivano – ha aggiunto il viceministro – doveva muoversi la Regione, che ha competenze su infrastrutture, sport e assetti sociali, ma ha fatto tutto il Governo, come dimostra questo centro sportivo Pino Daniele. La nuova Regione dovrà realizzare interventi di questo tipo per le aree più svantaggiate: i fondi ci sono”. Cirielli ha poi rimarcato il lavoro sinergico tra istituzioni e forze dell’ordine.

Schillaci: “Un grande passo in avanti”

“Siamo molto contenti – ha detto – il ministro Schillaci, come il ministro Abodi, sono stati molto attivi e hanno determinato una svolta. Oggi la struttura commissariale prosegue con il suo lavoro, insieme alle forze dell’ordine. Un grande passo in avanti è stato fatto per iniziare un nuovo percorso di cambiamento che coinvolga nuovamente la società e le istituzioni in una virtuosità fondamentale per terre come queste”