Campania, c’è Cirielli. L’annuncio di Fratelli d’Italia: “È il candidato migliore per voltare pagina”

Elezioni regionali

«Credo che vincerà»: Ignazio La Russa, parlando con i cronisti a Palazzo Madama formula il suo pronostico a caldo, dopo l’annuncio della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Il presidente del Senato viene interpellato sulla nota di FdI appena diramata dalle agenzie.

«Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Profondamente radicato sul territorio – sottolinea ancora FdI – ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra».

Durigon: dopo Marche e Calabria con Cirielli possiamo vincere anche in Campania

Il sostegno al viceministro degli Esteri come candidato per la presidenza della Regione Campania arriva poco dopo anche dalla Lega. «Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere Cirielli a candidato governatore della Campania. Bene che finalmente si sia giunti a indicare il profilo per replicare anche in Campania il successo del centrodestra, dopo le Marche e la Calabria», dice il vicesegretario della Lega Claudio Durigon.

«La Campania, da oggi, può guardare al futuro con fiducia: come centrodestra siamo pronti, abbiamo il dovere di contribuire a costruire una nuova prospettiva di sviluppo e crescita per una regione fondamentale per il nostro Paese», sottolinea il segretario nazionale Udc Antonio De Poli. Anche Noi Moderati ribadisce la piena adesione del centrodestra, definendo Cirielli «una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori».

Più cauta Forza Italia che, attraverso Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, precisa: «Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore».

Per il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri il «segnale è chiaro: vogliamo liberare la Campania da decenni di clientelismo e di gestione fallimentare da parte del centrosinistra. Con lui i campani potranno contare su un leader che ha dimostrato, in ogni esperienza istituzionale, di saper amministrare con serietà e coraggio, sempre al servizio dello Stato e dei cittadini».